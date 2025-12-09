Haberler

Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında tahta çıktı?

Fatih Sultan Mehmet, ilk kez 1444 yılında, Osmanlı tahtına çıktı. Babası II. Murad'ın isteğiyle devlet yönetimini devralan genç şehzade, bu dönemde özellikle dış tehditler nedeniyle ciddi siyasi baskılarla karşılaştı.

Fatih Sultan Mehmet'in ikinci kez tahta çıkışı ise daha bilinir hâle gelmiştir. 1451 yılında, 19 yaşındayken ikinci kez Osmanlı padişahı olmuş ve iki yıl sonra, 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek "Fatih" unvanını kazanmıştır.

FATİH SULTAN MEHMET'İN TAHTA ÇIKIŞI

Osmanlı tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkış yaşı, son dönemde tarih meraklıları ve araştırmacılar arasında yeniden tartışma konusu oldu. Dünya tarihine yön veren hükümdarlardan biri olarak kabul edilen Fatih'in siyasi hayatına kaç yaşında başladığı, hem tarihsel belgeler hem de akademik değerlendirmeler ışığında netlik kazanıyor. Yapılan araştırmalara göre Fatih Sultan Mehmet, ilk kez 12 yaşında, ikinci kez ise 19 yaşında Osmanlı tahtına geçmiştir. Bu olağanüstü durum, onun ne kadar erken yaşta devlet yönetimine adım attığını bir kez daha ortaya koyuyor.

GENÇ YAŞTA DEVLET YÖNETİMİNE ADIM ATTI

1444 yılında II. Murad'ın tahttan çekilmesiyle yönetimi devralan genç şehzade Mehmet, Osmanlı'nın hem iç hem dış politikada kritik bir döneminden sorumlu oldu. Henüz bir çocuk olmasına rağmen devlet işlerine duyduğu ilgi, aldığı eğitim ve sahip olduğu vizyon, tarihçilerin dikkatini çeken en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ancak Haçlı ordularının yoğun baskısı nedeniyle II. Murad'ın yeniden tahta dönmesi gerekmiş, böylece genç Mehmet'in ilk saltanatı kısa sürmüştür.

Bu süreç, Fatih Sultan Mehmet'in ileride gerçekleştireceği büyük fetihlerin altyapısını oluşturmuş; askeri, siyasi ve stratejik düşünce biçiminin erken yaşta şekillenmesine katkı sağlamıştır.

İKİNCİ SALTANAT VE İSTANBUL'UN FETHİ

1451 yılında II. Murad'ın vefatıyla ikinci kez tahta çıkan Mehmet, bu kez daha olgun, kararlı ve hedefleri net bir hükümdar profili sergilemiştir. Tahta geçtiğinde 19 yaşında olan Sultan Mehmet, kısa süre içinde devlet yönetiminde köklü değişimlere imza atmış, İstanbul'un fethi için büyük hazırlıklara girişmiştir.

1453'te ise henüz 21 yaşındayken çağ kapatıp çağ açan komutan olarak tarihe geçmiştir. Bu başarı, onu yalnızca Osmanlı tarihinin değil, dünya tarihinin en önemli liderleri arasına yerleştirmiştir.

TARİHÇİLER BU ERKEN LİDERLİĞİ NASIL YORUMLUYOR?

Uzmanlara göre bir hükümdarın 12 yaşında tahta çıkması tarihte nadir görülen bir durumdur. Ancak Osmanlı'da tahtın şehzadeye devri, devletin sürekliliğini sağlamak açısından stratejik bir tercih olarak uygulanmıştır. Fatih'in bu yaşta devlet yönetimini tanıması, ilerleyen yıllarda uyguladığı politikaların temelini oluşturmuştur.

