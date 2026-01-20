Fatih Sultan Mehmet Bosna Prensesi ile evlendi mi?

Fatih Sultan Mehmet'in eşleri ve harem hayatı üzerine yapılan akademik çalışmalar, Bosnalı bir prensesin saraya gelin gelip gelmediği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Tarihi kaynaklarda adı sıkça geçen Bosna Kralı'nın kızı veya yakın akrabalarıyla ilgili iddialar, " Fatih Sultan Mehmet'in Bosnalı eşi kimdi?" sorusunu beraberinde getiriyor. İşte Bosna'nın fethinden sonra saray protokolüne giren isimler, Catherine (Katarina) ile olan iddiaların perde arkası ve Osmanlı tarihçilerinin bu konudaki net değerlendirmeleri...

FATİH SULTAN MEHMET BOSNA PRENSESİ İLE EVLENDİ Mİ?

Tarihi kaynaklar ve Osmanlı kronikleri incelendiğinde, Fatih Sultan Mehmet'in bir Bosna Prensesi ile evlendiğine dair kesin ve teyit edilmiş bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bu konu, genellikle Bosna Krallığı'nın son dönemindeki soylu kadınların Osmanlı sarayına girmesiyle karıştırılmaktadır.

İşte bu konudaki tarihi gerçekler ve karıştırılan isimler:

1. KATARINA (CATHERINE) KARIŞIKLIĞI

Fatih Sultan Mehmet ile adı en çok anılan kişi, son Bosna Kralı Stjepan Tomaševic'in kız kardeşi (veya bazı kaynaklara göre kızı) olan Prenses Catherine (Katarina)'dır. 1463 yılında Bosna'nın fethi sırasında Catherine ve kardeşi Sigismund, Osmanlılara esir düşmüştür.

• Catherine, İstanbul'a getirilmiş, İslam'ı seçerek Emanetullah (veya Emetullah) adını almıştır.

• Tarihçilerin büyük çoğunluğu, Catherine'in Fatih ile evlenmediğini, aksine sarayda himaye edildiğini ve soylu bir Osmanlı devlet adamıyla evlendirildiğini belirtir.

2. SİYASETEN EVLİLİKLER VE DİĞER PRENSESLER

Fatih Sultan Mehmet, fethettiği veya ittifak kurduğu bölgelerin hanedanlarıyla akrabalık kurmuştur. Ancak bu isimler genellikle Sırp veya Türkmen beyliklerinden gelmektedir:

• Mara Hatun: Sırp Despotu Durad Brankovic'in kızıdır. Fatih'in babası II. Murad ile evlenmiştir (Fatih'in üvey annesidir).

• Gülbahar Hatun: II. Bayezid'in annesidir. Bazı efsaneler onun Fransız veya Balkan asıllı bir prenses olduğunu iddia etse de, çoğu kaynak onun devşirme kökenli olduğunu yazar.

3. BOSNA SOYLULARININ OSMANLI'DAKİ YERİ

Fatih Sultan Mehmet, Bosna hanedan üyelerine evlilikten ziyade üst düzey devlet görevleri vermiştir. Örneğin:

• Catherine'in kardeşi Sigismund, Müslüman olup İshak Bey Kraloğlu adını almış ve Osmanlı'da sancakbeyliği yapmıştır.

• Yine Bosna asıllı olan Hersekzade Ahmed Paşa (Bosna Dükü Stjepan Vukcic Kosaca'nın oğlu), Fatih'in kızı Hundi Hatun ile evlenerek Osmanlı'ya damat olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet'in bizzat bir Bosna prensesiyle evlendiğine dair birincil tarihi belge yoktur; ancak Bosna hanedan üyeleri Müslüman olup Osmanlı devlet kademelerinde ve saray çevresinde çok önemli roller üstlenmişlerdir.