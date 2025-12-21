Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran yasaklı madde operasyonu, gündemi sarsmaya devam ederken soruşturma kapsamında adı geçen isimler de merak konusu oldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan kişiler arasında yer alan Fatih Garipoğlu kimdir, hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı? Fatih Garipoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

Ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde operasyonu, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarılması, dikkatleri dosyada adı geçen isimlere çevirdi. Bu isimlerden biri olan Fatih Garipoğlu, operasyonun ardından arama motorlarında en çok sorgulanan kişiler arasında yer aldı. Peki, Fatih Garipoğlu kimdir, hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı? Fatih Garipoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

FATİH GARİPOĞLU KİMDİR?

Fatih Garipoğlu, kamuoyunda bilinen Garipoğlu ailesi mensuplarından biridir. İş insanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu, Kasım Garipoğlu'nun kardeşi olarak tanınmaktadır. Uzun yıllar boyunca medyada görünmeyen ve magazin gündeminde yer almayan Fatih Garipoğlu, ilk kez bu denli geniş bir kamuoyu ilgisiyle karşı karşıya kalmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde operasyonu kapsamında, Fatih Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma çerçevesinde Garipoğlu'nun adına kayıtlı adreslerde arama işlemleri gerçekleştirilmiş, bazı materyallere el konulduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Fatih Garipoğlu'nun Sarıyer'deki adresinde bulunamadığı, bu nedenle yurt dışında olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edilmektedir. Süreç, savcılık tarafından titizlikle yürütülmektedir.

FATİH GARİPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Fatih Garipoğlu'nun doğum tarihi ve yaşı, kamuoyuna açık ve doğrulanmış kaynaklarda net olarak paylaşılmış değildir. Resmi makamlar veya aile tarafından bu konuda yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır.

FATİH GARİPOĞLU NERELİ?

Fatih Garipoğlu'nun doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuya yansımış, resmi ve güvenilir bir bilgi bulunmamaktadır. Aileye dair bilinenler dışında, kişisel biyografisine yönelik detaylar bugüne kadar basınla paylaşılmamıştır.

Bu nedenle "Fatih Garipoğlu nereli?" sorusu da, mevcut bilgiler ışığında yanıtsız kalan başlıklar arasında yer almaktadır.

FATİH GARİPOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Fatih Garipoğlu'nun mesleği ve iş hayatı, son operasyonun ardından en çok merak edilen konuların başında gelmiştir. Edinilen bilgilere göre Garipoğlu, ailesine ait bazı şirketlerde yönetici ya da ortaklık düzeyinde görevler üstlenmiştir.

Özellikle geçmiş yıllarda Garipoğlu ailesine ait şirketlerde Fatih Garipoğlu'nun isminin geçtiği görülmektedir. Ayrıca, 2009 yılında yaşanan ve Türkiye gündeminde derin izler bırakan Cem Garipoğlu cinayeti sürecinde, Fatih Garipoğlu'nun Alarmnet A.Ş. bünyesinde üst düzey yönetici olarak görev yaptığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE SON DURUM

Yetkililerden gelen açıklamalara göre, şüphelilere ait adreslerde arama yapılması yönünde karar alınmış ve adli süreç resmen başlatılmıştır. Fatih Garipoğlu hakkında da arama kararı bulunduğu, soruşturmanın seyrine göre yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtilmektedir.

Kamuoyu şimdi, soruşturmanın nasıl sonuçlanacağını ve resmi makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamaları yakından takip etmektedir.

