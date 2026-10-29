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Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gündeme geldi. Soruşturmada mal varlıklarına yönelik tedbir kararının kaldırıldığı belirtilen holding yöneticilerinden Fatih Erdoğan'ın hayatı, iş kariyeri ve aile yaşamı merak konusu oldu. Peki, Fatih Erdoğan kimdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akraba mı? Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

FATİH ERDOĞAN KİMDİR?

Fatih Erdoğan, 1977 yılında Rize'de dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında mezun olan Erdoğan, iş hayatında gayrimenkul geliştirme, inşaat ve yatırım alanlarında faaliyet gösterdi.

İş yaşamı boyunca farklı şirketlerde yöneticilik yapan Fatih Erdoğan, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Holding bünyesinde gayrimenkul, yatırım, perakende ve girişim sermayesi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstleniyor.

FATİH ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1977 doğumlu Fatih Erdoğan, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. Rize doğumlu olan Erdoğan, üniversite eğitimini Ankara'daki Gazi Üniversitesinde tamamladı. Meslek hayatını ağırlıklı olarak gayrimenkul geliştirme, inşaat ve yatırım sektörlerinde sürdürdü.

FATİH ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE AKRABA MI?

Fatih Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akrabalık bağı bulunduğuna ilişkin, verilen bilgiler kapsamında doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.

FATİH ERDOĞAN'IN EŞİ ASUMAN ERDOĞAN KİMDİR?

Fatih Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ile evlidir. Asuman Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Siyasete girmeden önce İngilizce öğretmenliği yapan Asuman Erdoğan, daha sonra AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi.

Fatih Erdoğan ve Asuman Erdoğan'ın beş çocuğu bulunuyor.

FATİH ERDOĞAN NE İŞ YAPIYOR?

Fatih Erdoğan, gayrimenkul geliştirme, inşaat ve yatırım sektörlerinde faaliyet gösteren Pasifik Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Holding bünyesinde farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik sorumlulukları da bulunan Erdoğan'ın görev aldığı şirketler arasında şunlar yer alıyor:

Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek AŞ

Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Bu şirketler gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yatırımı, perakende ve girişim sermayesi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.

FATİH ERDOĞAN'IN PASİFİK HOLDİNG'DEKİ ORTAKLIK PAYI NE KADAR?

Pasifik Holdingin internet sitesinde yayımlanan ortaklık ve sermaye yapısına ilişkin bilgilere göre şirketin toplam sermayesi 20 milyar TL olarak belirtiliyor. Fatih Erdoğan'ın holdingdeki doğrudan ortaklık payı ise yüzde 26,67 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran esas alındığında Fatih Erdoğan'ın şirketteki doğrudan payının sermaye karşılığı yaklaşık 5,33 milyar TL'ye denk geliyor. Söz konusu tutar, ortaklık oranı üzerinden yapılan hesaplamayı ifade ediyor; şirket hisselerinin güncel piyasa değeriyle aynı anlama gelmiyor.

FATİH ERDOĞAN NEDEN GÜNDEMDE?

Fatih Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding ortakları ve üst düzey yöneticileriyle birlikte gündeme geldi. Paylaşılan bilgilere göre Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat'ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.