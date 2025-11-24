Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit iddiasıyla gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla gündemin merkezine oturdu. Peki, Fatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Fatih Altaylı duruşma tarihi! Detaylar...

FATİH ALTAYLI DURUŞMASI NE ZAMAN?

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye kamuoyunun gündeminden düşmeyen bir gelişmeyle tutuklanmasının ardından yargı sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit iddiasıyla gözaltına alınan Altaylı, ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İlk duruşmada, hakkındaki suçlamaları reddeden Altaylı, kendisini savunarak, "Tam aksine ben hep tehdit edilen oldum. Bu yüzden devletimiz 30 yıl boyunca beni korudu" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI MAHKEMESİ HANGİ GÜN?

Fatih Altaylı mahkemesi hangi gün? sorusu, gözaltı ve tutuklama haberlerinin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 63 yaşındaki ünlü gazeteci, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi salonunda yargılanıyor.

Altaylı'nın mahkemesi, 26 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Mahkeme süreci boyunca, gazetecinin savunmaları ve mahkeme kararları, medya ve hukuk çevrelerinde ciddi tartışmalara yol açtı. Özellikle, Altaylı'nın en az 5 yıl hapis istemiyle yargılanması, Türkiye'de ifade özgürlüğü konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Altaylı'nın mahkemesi, Türkiye'de basın mensuplarının karşılaştığı hukuki süreçler açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor.

FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI?

Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklanmasının ardındaki temel gerekçeyi mahkemede açıklamış durumda. Altaylı, Youtube üzerinden yayınladığı "Fatih Altaylı Yorumluyor" programında dile getirdiği söylemler nedeniyle gözaltına alındı ve sonrasında tutuklanmasına karar verildi.

Mahkemede Altaylı, 2,5–3 dakikalık iyi niyetli bir konuşmanın sadece 15–20 saniyelik bölümünün kesilerek sunulmasının yanlış anlaşılmaya yol açtığını belirtti. Bu durum, Altaylı'nın tutuklanmasına neden olan temel unsurlardan biri olarak kayıtlara geçti.