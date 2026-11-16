Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı, yeniden gündeme geldi. Murathan Mungan'ın Güney'i ölüm yıl dönümünde anmak için yaptığı paylaşımın altına yanıt veren Abdullah, kullandığı ifadelerle tartışma başlatmıştı. Yıllar sonra Fatih Altaylı'nın programına konuk olan oyuncu, söz konusu paylaşımı neden yaptığını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Peki, Farah Zeynep Abdullah Yılmaz Güney olayı (tweeti) nedir, ne dedi? Detaylar...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH YILMAZ GÜNEY OLAYI NEDİR?

Tartışma, Eylül 2023'te yazar Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde X hesabından yaptığı paylaşımla başladı. Mungan, Güney'i şu sözlerle anmıştı:

"İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi"

Farah Zeynep Abdullah ise Mungan'ın paylaşımına yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği"

Abdullah'ın bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlyas Salman gibi isimler oyuncuya destek verirken, Yılmaz Güney filminin yapımcısı Ahmet San, Abdullah'ı "hadsiz" olmakla eleştirdi. Güney'in ailesi de oyuncuya dava açacaklarını açıkladı. Fatih Altaylı ise 2000 yılında Güney hakkında kaleme aldığı köşe yazısıyla tartışmaya dahil oldu.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH YILMAZ GÜNEY PAYLAŞIMINI NEDEN YAPTI?

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Farah Zeynep Abdullah, paylaşımı yaptığı sırada evini temizlediğini ve sosyal medyada Murathan Mungan'ın gönderisine denk geldiğini anlattı.

Güney'in sinemasının övülmesini ayrı tuttuğunu belirten Abdullah, "sinemada en güzel yürüyen, en güzel bakan" gibi ifadeleri fazla kişisel bulduğunu söyledi. Oyuncu, paylaşımı nasıl yaptığını şu sözlerle aktardı:

"Aynen, bir de en güzel kadın döveni" gibi bir şey yazıp telefonu kapattığını aktardı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH: DAHA FARKLI DE YAZABİLİRDİM BELKİ

Paylaşımının ardından gelen tepkiler karşısında şaşırdığını söyleyen Abdullah, Yılmaz Güney'in bu kadar büyük bir tabu olduğunu bilmediğini ifade etti. Fatih Altaylı'nın "Bilsen de yazar mıydın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yazardım ama daha farklı da yazabilirdim belki."

Oyuncu, söz konusu ifadeyi bir mesaj vermek amacıyla değil, içinden geldiği için yazdığını da belirtti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Programda paylaşımın ardından yaşadığı sürece de değinen Farah Zeynep Abdullah, kendisine yönelik tehditlerin hâlâ sürdüğünü açıkladı. Yoğun saldırıya maruz kaldığını anlatan oyuncu, Yılmaz Güney'in "mazlumların yanında olmak" gibi bir duruşu savunduğunu hatırlatarak yaşananları bu anlayışla bağdaştıramadığını söyledi.

Filmlerinde bir atın ölmesini örnek veren Abdullah, setteki sözü geçen kişinin gücünü sorguladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eleştirdiğimiz yerden aslında aynı şeyleri yapıyor oluyoruz. Şimdi beni tehdit edenler daha mı hak savunucusu? Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu?"

Abdullah, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"İstiyorsa 35 tane Altın Palmiye alsın. Ben, anneannem, annem, siz; severiz, sevmeyiz. Bu kadar."

Kendisi hakkında da benzer eleştirilerin yapılabileceğini belirten oyuncu, "Bu kız salak salak konuşuyor desinler, diyebilirler" dedi.