Falafel nasıl yapılır? Evde kolay falafel tarifi?

Falafel nasıl yapılır? Evde kolay falafel tarifi?
Güncelleme:
Falafel severler için evde hazırlamak artık daha pratik. Nohut ve baharatlarla hazırlanan bu çıtır lezzeti, birkaç basit adımla mutfağınızda yapabilir, hem atıştırmalık hem de ana öğünlerde keyifle tüketebilirsiniz. Peki, falafel nasıl yapılır? Evde kolay falafel tarifi?

Evde lezzetli ve çıtır çıtır falafel yapmak sandığınızdan çok daha kolay olabilir. Nohut ve baharatların uyumuyla hazırlanan bu nefis Orta Doğu lezzetini, ev mutfağınızda pratik adımlarla siz de deneyebilirsiniz. Falafelin püf noktaları ve evde kolay hazırlama yöntemi haberimizde.

FALAFEL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 su bardağı nohut (haşlanmış veya ıslatılmış)
  • 1 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1/2 su bardağı taze maydanoz
  • 1/2 su bardağı taze kişniş (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı kişniş tozu
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Tuz ve karabiber
  • 3-4 yemek kaşığı un (karışıma göre)
  • Kızartmak için sıvı yağ

FALAFEL TARİFİ

  • Nohutları akşamdan ıslatın veya haşlayın, suyunu süzün.
  • Soğan, sarımsak, maydanoz ve kişnişi mutfak robotunda ince şekilde çekin.
  • Nohutları ekleyin ve karışımı püre kıvamına gelene kadar çekin.
  • Kimyon, kişniş tozu, kabartma tozu, tuz, karabiber ve unu ekleyin; yoğurun. Karışım çok cıvık ise biraz daha un ekleyin.
  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın.
  • Kızgın yağda her tarafı altın rengi olana kadar kızartın.
  • Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerinde dinlendirin.

FALAFEL İÇİN ÖNERİLEN SUNUM

  • Lavaş ekmeği veya pita ekmeği ile dürüm yapabilirsiniz.
  • Yanında humus, tahin sos veya yoğurt sosu ile servis edin.
  • Marul, domates, salatalık ve turşu ile zengin bir tabak oluşturabilirsiniz.
  • Dilerseniz üzerine sumak veya kırmızı biber serpebilirsiniz.
title