Fahrettin Altun kimdir, Fahrettin Altun hangi görevlerde bulundu?

Türkiye'nin önde gelen bürokratlarından Fahrettin Altun, özellikle dijital iletişim ve kamu ilişkileri alanında önemli roller üstlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere birçok stratejik görevde yer alan Altun, ülke genelinde iletişim politikalarının şekillenmesinde etkili olmuştur. Fahrettin Altun kimdir ve hangi görevlerde bulunmuştur? İşte merak edilen bilgiler…

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

İletişim bilimleri profesörü olan Fahrettin Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Bir dönem ABD'de akademik çalışmalarda bulunan Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık vazifelerini yürüttü. Bunun yanı sıra SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi birçok basılı mecra ve yayınevinde köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. Başta TRT 1, TRT 2 ve TRT Haber olmak üzere ulusal televizyon kanalları için haber ve tartışma programları hazırladı ve de çok sayıda programa konuk oldu.

Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun, Modernleşme Kuramı (2002) ve Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) başlıklı kitapları kaleme aldı. Bunların yanında Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz'da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018), Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına (2023) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sağladı.

25 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun, 10 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atandı.

Fahrettin Altun, son olarak Vatikan Byükelçiliği'ne atandı.

FAHRETTİN ALTUN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Fahrettin Altun'un Bulunduğu Başlıca Görevler:

• Vatikan Büyükelçisi: 7 Mart 2026'dan itibaren.

• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı: 10 Temmuz 2025 - 7 Mart 2026.

• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı: 25 Temmuz 2018 - 10 Temmuz 2025.

• SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı): İstanbul Genel Koordinatörü ve Genel Koordinatör (2014-2018).

• Akademik Görevler: İstanbul Şehir Üniversitesi (Bölüm Başkanı), İbn Haldun Üniversitesi (Öğretim Üyesi).

• Medya: Sabah, Akşam, Daily Sabah gibi mecralarda köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği

Son görevi: Vatikan Büyükelçiliği