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Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, bir süre önce boşandığı Fadime Akbal’ı tabancayla vuran Kamil Köse, olayın ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan Fadime Akbal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Fadime Akbal ve eski eşi Kamil Köse hakkında merak edilen bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Fadime Akbal kimdir? Fadime Akbal'ın eski eşi Kamil Köse kimdir, intihar mı etti? Detaylar...

FADİME AKBAL KİMDİR?

Fadime Akbal, Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda eski eşi Kamil Köse’nin silahlı saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı Adnan Menderes Hastanesi’nde hayatını kaybeden kişidir. Verilen bilgilere göre Akbal, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeliydi.

Olay, sabah saatlerinde Efeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Fadime Akbal ile bir süre önce boşandığı Kamil Köse arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Köse, üzerindeki tabancayla Akbal’a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıda yaralanan Fadime Akbal, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Verilen bilgilere göre Fadime Akbal’ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

FADİME AKBAL'IN ESKİ EŞİ KAMİL KÖSE KİMDİR?

Kamil Köse, Fadime Akbal’ın bir süre önce boşandığı eski eşidir. Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda Akbal’ı tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçan Köse’nin, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yeri tespit edildi.

Polisin tespitine göre Kamil Köse, 09 AIL 811 plakalı otomobiliyle kaçtı. Ekipler, Köse’nin otomobilinde aynı silahla yaşamına son verdiğini belirledi. Kamil Köse’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili verilen bilgilerde, Fadime Akbal’ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da belirtildi.