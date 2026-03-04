Facebook akış neden yenilenmiyor, erişim problemi mi var? Facebook ne zaman düzelecek? 'Service Unavailable' ne demek?

Facebook, 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece saatlerinden itibaren yaşanan teknik aksaklıklarla gündeme geldi. Özellikle mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcıların "Service Unavailable" (Hizmet Kullanılamıyor) uyarısıyla karşılaştığı belirtilirken, masaüstü sürümde de akış yenileme problemleri dikkat çekti. Peki, Facebook akış neden yenilenmiyor, erişim problemi mi var? Facebook ne zaman düzelecek? Detaylar...

FACEBOOK AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR?

Kullanıcıların en sık dile getirdiği sorunların başında ana sayfa akışının yenilenmemesi geliyor. Masaüstü sürümde içeriklerin yüklenmemesi, mobil uygulamada ise sürekli hata uyarısı alınması, platform genelinde bir erişim problemine işaret ediyor.

"Facebook akış neden yenilenmiyor" sorusu özellikle arama motorlarında kısa sürede trend haline geldi. Uzmanlara göre bu tür durumlarda:

Sunucu taraflı geçici kesintiler,

Bölgesel veri merkezi sorunları,

Anlık sistem güncellemeleri,

Aşırı trafik yoğunluğu

gibi faktörler etkili olabiliyor.

Mevcut durumda kullanıcıların bildirdiği belirtiler, sorunun bireysel cihaz kaynaklı değil; daha geniş çaplı teknik bir arızadan kaynaklandığını düşündürüyor. Çünkü hem mobil hem masaüstü sürümlerde benzer şikayetlerin raporlanması, sistemsel bir kesintiyi işaret eden önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

FACEBOOK ERİŞİM PROBLEMİ Mİ VAR?

"facebook erişim problemi mi var?" sorusu, yaşanan gelişmelerin ardından en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Kullanıcıların bildirdiği başlıca sorunlar şu şekilde sıralanıyor:

Hesaba giriş yapamama

"Service Unavailable" hatası

Paylaşımların yüklenmemesi

Bağlantı hatası uyarıları

Şu ana kadar resmi bir erişim engeli ya da kısıtlama açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle sorunun dünya genelindeki sunuculardan kaynaklanan teknik bir arıza olduğu tahmin ediliyor.

Sosyal medya kullanıcıları ayrıca benzer sorunların Instagram ve Threads platformlarında da yaşanıp yaşanmadığını yakından takip ediyor. Bu iki platformun da aynı çatı şirket olan Meta bünyesinde faaliyet göstermesi, olası bir altyapı probleminde zincirleme etki ihtimalini gündeme getiriyor.

Geçmişte yaşanan kesintilerde şirket sözcüsü Andy Stone, teknik ekiplerin hızla müdahale ettiğini ve sistemlerin kademeli olarak normale döndüğünü açıklamıştı. Ancak mevcut kesintiyle ilgili henüz resmi bir saat veya zaman aralığı paylaşılmış değil.

FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Şu ana kadar net bir düzelme saati verilmemiş olsa da, uzmanlar bu tür teknik aksaklıkların genellikle kısa süre içerisinde giderildiğini ifade ediyor.

Geçici çözüm olarak önerilen bazı adımlar şunlar:

Uygulamayı kapatıp yeniden açmak,

Uygulama güncellemesini kontrol etmek,

Önbellek temizliği yapmak,

Bir süre bekleyip tekrar denemek.

Ancak bu yöntemlerin kesin çözüm olmadığı; sorunun kaynağının büyük olasılıkla sunucu tarafında olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle kullanıcı müdahalesi sınırlı etki gösterebilir.

Resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte kesintinin kapsamı ve nedeni daha net anlaşılacak. Şu aşamada eldeki veriler, dünya genelinde yaşanan teknik bir arızaya işaret ediyor.