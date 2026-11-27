F74 olayı nedir, gerçek mi, F74 ne demek soruları, TikTok'ta paylaşılan videoların ardından yeniden arama motorlarının gündemine taşındı. F74, ilk olarak Mayıs 2022'de birkaç TikTok hesabının paylaştığı videolarla yayılan kurgusal bir internet korku akımı. Anlatıya göre bileğine F74 yazarak uyuyan kişi, rüyasında kırmızı tonların hakim olduğu, numaralı kapılarla dolu uzun koridorlarda buluyor kendini. F74 olayının gerçek olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt ya da doğrulanmış olay bulunmuyor.

F74 OLAYI NEDİR?

F74 olayı, uyku öncesinde bileğe belirli bir kodun yazılmasıyla sıra dışı bir rüya deneyimi yaşandığını öne süren kurgusal bir internet hikayesi. Akımın merkezinde, kişinin uyumadan önce bileğine kırmızı kalemle F74 yazması yer alıyor. Anlatıya göre bunu yapan kişi, uykuya daldıktan sonra kendini bambaşka bir mekanda buluyor.

Paylaşılan videolarda bu mekan, kırmızımsı tonların öne çıktığı, birbirine benzeyen uzun koridorlardan oluşan tekinsiz bir yer olarak tarif ediliyor. Koridor boyunca dizilen kapıların her birinin üzerinde farklı numaralar bulunduğu, kişinin buradan kurtulmak için doğru kapıyı bulması gerektiği anlatılıyor.

F74'TEN NASIL ÇIKILIYOR?

Hikayenin anlatımına göre kapılar arasında üzerinde numara olmayan boş bir kapı bulunuyor. Bazı versiyonlarda ise çıkış kapısının üzerinde F74 yazdığı ileri sürülüyor. İddiaya göre kişi bu kapıyı 10 saat içinde bulup içeri girdiğinde uyanabiliyor. Hikayenin farklı anlatımlarında kapının yeri ve çıkışın nasıl gerçekleştiği değişiklik gösteriyor. Ancak tüm versiyonların ortak noktası, gizemli bir koridorda dolaşarak doğru kapıyı bulma fikri.

F74'TEKİ VARLIK NEDİR?

Akımın en dikkat çeken ayrıntılarından biri, koridorda kişinin arkasında bulunduğu öne sürülen bir varlık. Hikayeyi anlatan bazı hesaplara göre bu varlığa kesinlikle bakılmaması gerekiyor. Anlatıya göre arkasını dönen ya da varlıkla göz göze gelen kişi, "beyaz oda" olarak adlandırılan başka bir mekana düşüyor.

F74 VE BACKROOMS ARASINDAKİ BAĞLANTI

F74 hikayesi, internette yaygın bir korku efsanesi olan Backrooms (Arka Odalar) ile sık sık ilişkilendiriliyor. Birbirinin aynısı gibi görünen koridorlar, çıkışı bulunamayan kapalı alanlar ve bilinmeyen bir mekanda mahsur kalma düşüncesi iki hikayenin ortak noktalarını oluşturuyor. Boş, sessiz ve tekinsiz alanları öne çıkaran "liminal mekan" estetiği de her iki anlatıda belirgin şekilde yer alıyor. Bazı paylaşımlarda F74 doğrudan Backrooms'un bir parçası olarak anlatılsa da akım, kendi içinde ayrı bir TikTok meydan okuması olarak yayıldı.

F74 NE DEMEK?

F74, İngilizce "Floor 74" ifadesinin kısaltması. Türkçe karşılığı "74. kat" anlamına geliyor. Hikayede bu isim, kişinin uyku sırasında ulaştığı iddia edilen gizemli mekanı tanımlamak için kullanılıyor.

F74 OLAYI GERÇEK Mİ?

F74 olayının gerçek olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt, belge ya da doğrulanmış olay bulunmuyor. Bileğe F74 yazmanın kişiyi başka bir boyuta taşıdığına veya uyku sırasında farklı bir gerçekliğe geçiş sağladığına dair bilimsel bir dayanak yok. Uzmanlar, rüyaların kişinin gün içinde maruz kaldığı düşünce ve görüntülerden etkilenebildiğini belirtiyor. Bu nedenle uyumadan önce korku hikayesi izleyen ya da dinleyen kişilerin benzer temalı rüyalar görmesi şaşırtıcı değil. F74 olayı, internette üretilen ve paylaşıldıkça yayılan kurgusal bir korku hikayesi olarak değerlendiriliyor.