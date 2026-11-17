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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın evliliği ve ayrılık süreci yeniden gündeme geldi. 2025 yılında boşanan çift hakkında ortaya atılan aldatma iddialarına yanıt veren Mola, eski eşini savunarak Mustafa Aksakallı'nın “dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri” olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, ayrılık nedenini ise Bertolt Brecht'in “Madem İyisin” şiirinden yola çıkarak anlattı. Peki, Ezgi Mola boşandı mı? Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola ayrıldı mı, neden boşandılar? Detaylar...

EZGİ MOLA BOŞANDI MI?

Oyuncu Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs 2023 tarihinde evlendi. Çift, Haziran 2025'te ayrılık kararını duyurdu. Ayrılık açıklamasının ardından sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırken, Mola son olarak konuk olduğu Ritmini Bul Talk Show programında boşanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MUSTAFA AKSAKALLI VE EZGİ MOLA AYRILDI MI?

Evet. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Haziran 2025'te ayrılık kararlarını açıkladı. Mola, ayrılık sürecinde ortak bir karar aldıklarını ve dostluklarını korumak istediklerini belirtmişti. Oyuncunun son açıklamaları da çiftin evliliklerini sonlandırırken arkadaşlıklarını sürdürme isteğine işaret etti.

EZGİ MOLA VE MUSTAFA AKSAKALLI NEDEN BOŞANDI?

Ezgi Mola, boşanma kararının ardından gündeme gelen aldatma iddialarını reddetti. Sosyal medyada eski eşinin kendisini aldattığı yönünde yapılan yorumları hatırlatan oyuncu, bu iddialara tepki göstererek Mustafa Aksakallı'nın çok iyi kalpli biri olduğunu söyledi.

Mola, Ritmini Bul Talk Show'da yaptığı açıklamada, “Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri. Onun hakkını yiyemem” ifadelerini kullandı. Oyuncu, ayrılığın ardından bu kez de neden boşandıklarının sorgulandığını belirterek, bir insanın iyi kalpli olmasıyla iki kişinin ilişkiyi sürdürebilmesinin aynı şey olmadığını dile getirdi.

EZGİ MOLA AYRILIK NEDENİNİ BERTOLT BRECHT'İN ŞİİRİYLE AÇIKLADI

Ayrılık nedenini anlatırken Alman yazar Bertolt Brecht'in “Madem İyisin” adlı şiirine değinen Ezgi Mola, ilişkilerde yalnızca iyi kalpli olmanın yeterli olmadığını vurguladı. Oyuncu, “Herkes iyi olabilir ama önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin” sözleriyle ilişkilerde karşılıklı uyumun önemine dikkat çekti.

Mola, düşüncesini “Senin iyiliğin bana iyi geliyor mu, ben de sana iyi geliyor muyum?” sözleriyle açıkladı. İyi bir ilişki kurabilmenin, gerektiğinde ayrılabilmeyi de kapsadığını belirten oyuncu, “Zaten ayrılabiliyorsan iyi bir ilişki kurmuşsun demektir” dedi.