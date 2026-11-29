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Eyüpspor- İstanbul Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarların merak ettiği konular arasında. Trendyol Süper Lig'deki Eyüpspor- İstanbul Başakşehir maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR-İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ile İstanbul Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in yayın hakları kapsamında lig maçları beIN SPORTS kanalları üzerinden futbolseverlere ulaştırılıyor.

BEIN SPORTS 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınları, ilgili abonelik paketine sahip kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. İnternet üzerinden yapılan yayınlarda ise bağlantı hızına bağlı olarak zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

EYÜPSPOR-İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

Eyüpspor-İstanbul Başakşehir maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek. Pazar günü öğleden sonra oynanacak maç, haftanın ilk karşılaşmaları arasında yer alıyor.

EYÜPSPOR-İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak belirlendi. Maç saati ya da yayın programında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

EYÜPSPOR-İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Kasımpaşa semtinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Eyüpspor, Süper Lig'deki iç saha maçlarını bu stadyumda oynuyor. Şehrin merkezi noktalarından birinde bulunan stadyuma toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanabiliyor. Maçı tribünden izlemek isteyen taraftarların bilet satışlarına ilişkin duyuruları kulübün resmi kanallarından takip etmesi öneriliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG HAKKINDA

Trendyol Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey profesyonel futbol ligidir. Ligde takımlar sezon boyunca birbirleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere ikişer kez karşılaşıyor. Sezon sonunda ligi zirvede tamamlayan takım şampiyon olurken, üst sıralarda yer alan takımlar UEFA organizasyonlarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanıyor. Alt sıralarda yer alan takımlar ise Trendyol 1. Lig'e düşüyor.

Süper Lig'de her hafta oynanan karşılaşmalar, hem zirve yarışı hem de küme düşme mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle sezonun her haftası, takımların hedeflerine ulaşması açısından kritik bir sınav niteliğinde.

EYÜPSPOR VE İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Eyüpspor, İstanbul'un tarihi ilçelerinden Eyüpsultan'ın temsilcisi olarak Süper Lig'de mücadele ediyor. Kulüp, uzun yıllar alt liglerde yer aldıktan sonra Süper Lig'e yükselerek İstanbul'un üst lig temsilcileri arasına katıldı.

İstanbul Başakşehir ise son yıllarda Türk futbolunun istikrarlı ekipleri arasında yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak tarihinin en büyük başarısını elde etmişti. Kulüp, Avrupa kupalarında da Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında yer aldı.

MAÇIN ÖNEMİ

İki İstanbul ekibi arasındaki karşılaşma, ligdeki sıralama mücadelesi açısından önemli bir yere sahip. Eyüpspor, iç saha avantajını kullanarak üç puanı hanesine yazdırmak isterken, Başakşehir de deplasmandan galibiyetle dönerek ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Şehir içi karşılaşmaların kendine özgü rekabet havası, maçın çekişmeli geçmesine neden olabilir.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Eyüpspor-İstanbul Başakşehir maçını izlemek için beIN SPORTS 1 kanalının yer aldığı bir abonelik paketine sahip olunması gerekiyor. Digiturk aboneleri karşılaşmayı 77. kanaldan takip edebilir. Abonelik paketleri ve ücretlerine ilişkin güncel bilgiler, yayıncı kuruluşun resmi kanallarından öğrenilebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenlerin ise kesintisiz bir yayın için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanması öneriliyor.

STADYUMA ULAŞIM VE MAÇ GÜNÜ ÖNERİLERİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun şehir merkezine yakın konumda bulunması nedeniyle maç günü çevrede trafik yoğunluğu yaşanabiliyor. Bu nedenle karşılaşmayı tribünden izleyecek taraftarların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi ve stadyuma erken saatlerde ulaşması öneriliyor. Stadyum girişlerinde güvenlik kontrolleri yapıldığı için yasaklı malzemelerin yanında bulundurulmaması da önem taşıyor.