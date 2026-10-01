Eylül Kandemir kimdir? Başkalarının Hayatı dizisinin Hülya'sı Eylül Kandemir kaç yaşında, nereli?

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Başkalarının Hayatı dizisinin Hülya'sı Eylül Kandemir, yeni bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çeken oyuncular arasında bulunuyor. Genç oyuncunun hayatı ve kariyer geçmişi araştırılırken özellikle “Eylül Kandemir kimdir?”, “Eylül Kandemir kaç yaşında?” ve “Eylül Kandemir nereli?” soruları gündeme geliyor. Oyunculuk kariyerinde farklı yapımlarda rol alan Kandemir'in eğitim hayatı ve yer aldığı projeler de merak ediliyor. İşte Eylül Kandemir hakkında bilinmesi gerekenler...

EYLÜL KANDEMİR KİMDİR?

Eylül Lize Kandemir, 24 Aralık 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitiminin yanı sıra oyunculuk alanında da kendisini geliştiren Kandemir, kamera önü oyunculuk ve tiyatro eğitimleri aldı.

Oyunculuk kariyerine 2020 yılında Zemheri dizisiyle başlayan Eylül Kandemir, farklı televizyon projelerinde rol aldı. Genç oyuncu, özellikle Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Yasemin Yılmaz karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

EYLÜL KANDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Eylül Lize Kandemir, 24 Aralık 2001 doğumludur. 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 24 yaşındadır.

EYLÜL KANDEMİR NERELİ?

Eylül Kandemir İstanbul doğumludur. Oyuncunun eğitim hayatı İstanbul'da devam ederken, üniversitede Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğrenim gördü. Kandemir, eğitim hayatının yanında oyunculuk çalışmalarına da devam etti.

EYLÜL KANDEMİR'İN KARİYERİ

Eylül Kandemir, oyunculuk kariyerine 2020 yılında Zemheri dizisiyle başladı. Daha sonra Elbet Bir Gün dizisinde Janset Ekin, Ah Nerede dizisinde ise Ferda karakterini canlandırdı.

Oyuncunun kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri Kardeşlerim oldu. Dizide Yasemin Yılmaz karakterine hayat veren Kandemir, bu rolle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

2026 yılında Masumiyet Müzesi dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Kandemir, yapımda Füsun karakterini canlandırdı. Aynı yıl Başkalarının Hayatı dizisinde Hülya karakteriyle kamera karşısına geçti.

Eylül Kandemir, televizyon projelerinin yanı sıra tiyatro ve oyunculuk eğitimleriyle de kariyerini geliştirmeye devam etti.