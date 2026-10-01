EYLÜL ENFLASYON ORANI 2026: Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde, yüzde kaç? Eylül enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Enflasyon gündeminde eylül ayı verileri için bekleyiş sürüyor. Ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda oluşan beklentiler, açıklanacak resmi veriler öncesinde merak konusu oldu. Peki, 2026 Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde, yüzde kaç? Eylül enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde.

2026 EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistlerin Eylül 2026 aylık TÜFE beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Tahminler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.

Yüzde 2,18'lik beklentinin gerçekleşmesi halinde ağustos ayında yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

EYLÜL ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK, Eylül 2026 tüketici fiyat endeksi verilerini 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece eylül ayındaki aylık fiyat değişiminin yanı sıra yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi de belli olacak. TÜİK'in veri takviminde de ilgili TÜFE verisinin 5 Ekim tarihinde yayımlanacağı belirtiliyor.

AĞUSTOS 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇTI?

TÜİK'in açıkladığı Ağustos 2026 verilerine göre tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 31,51 olurken, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

Eylül verilerinin açıklanmasıyla birlikte yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranı da güncellenecek.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

AA Finans'ın eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Aynı ankette eylül ayı enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında gerçekleşti.

TÜİK'in 5 Ekim'de açıklayacağı verilerle birlikte eylül ayında gerçekleşen aylık ve yıllık enflasyon rakamları netleşecek. Böylece gerçekleşen enflasyon ile piyasa beklentisi arasındaki fark da ortaya çıkacak.