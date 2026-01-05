Evrim Keklik kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'ın eski isimlerinden Evrim Keklik, spordaki geçmişi ve yarışmadaki performansıyla uzun süre gündemde kaldı. Peki, Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sporla dolu hayatı, yarışmadaki mücadeleci kişiliği ve farklı branşlardaki deneyimleriyle izleyicilerin aklında hep bir soru işareti bırakıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik, İstanbul doğumlu sporcu ve televizyon yarışmacısıdır. Hem voleybol hem de yüzme alanlarında profesyonel olarak çalışmış, farklı spor branşlarında deneyim kazanmıştır. Spor kariyerinin yanı sıra, 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak 30 Bin TL ödül kazanmış, 2020 ve 2022 yıllarında ise TV8'de yayımlanan Survivor yarışmalarında yer almıştır. Evrim Keklik, spora olan ilgisi ve disiplinli çalışmasıyla adını hem spor camiasında hem de televizyon izleyicileri arasında duyurmuştur.

EVRİM KEKLİK KAÇ YAŞINDA?

Evrim Keklik, 1991 yılında doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

EVRİM KEKLİK NERELİ?

Evrim Keklik, İstanbul doğumludur. Baba tarafından ailesi aslen Çankırılıdır.

EVRİM KEKLİK'İN KARİYERİ

Voleybol: İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan Evrim Keklik, 10 yıl boyunca bu kulüpte oynadıktan sonra Galatasaray voleybol takımına transfer oldu. Bir yıl sonra Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına geçiş yaptı. Ancak omuz sakatlığı nedeniyle voleybola ara vermek zorunda kaldı.

Yüzme: Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi BESYO bölümünde eğitimini sürdürürken 4 yıl boyunca yüzme eğitimi aldı ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak 2017'de mezun oldu. İstanbul'a dönerek sualtı hokeyine başladı ve yüzme antrenörlüğüne devam etti.

Televizyon : 2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı ve 30 Bin TL ödül kazandı. 2020 yılında Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarıştı. 2022 yılında ise Survivor 2022: All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı.

Diğer Sporlar: İstanbul'a döndükten sonra sualtı hokeyiyle ilgilenmeye başladı ve aktif olarak sporculuk ile antrenörlük faaliyetlerine devam etti.