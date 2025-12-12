Evrim Akın Evim Sensin'den neden çıkarıldı? Evrim Akın yerine kim gelecek?

Evrim Akın'ın Evim Sensin'deki yokluğu, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratıyor. "Programdan neden ayrıldı?" ve "Yerine kim gelecek?" soruları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alırken, perde arkasındaki gerçekler hâlâ merak konusu. İzleyiciler, değişikliğin sebebini ve yeni sunucunun kim olacağını merakla bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EV GEZMESİ ARTIK EKRANLARDA MI DEĞİL Mİ?

'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' ile ilgili son gelişmeler izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Programın eski formatıyla artık ekranlarda yer almayacağı, adı ve sunucusuyla değişikliğe uğradığı konuşuluyor. Peki, bu ani değişimin perde arkasında neler var?

EVRİM AKIN PROGRAMDAN NEDEN AYRILDI?

Sunucunun programdan ayrılığı, iddialara göre yalnızca yapımın aldığı yeni kararlarla ilgili. Sosyal medyada yankı uyandıran eski tartışmaların ardından programın sunucusu değiştirildi ve yeni formatla yayına devam etme kararı alındı. Ama perde arkasında başka sürprizler olabilir mi, merak konusu.

EVRİM AKIN KİMDİR?

Ekranların tanıdık yüzü Evrim Akın, oyunculuk ve sunuculuk deneyimiyle televizyon dünyasında bilinen bir isim. Genç izleyici kitlesinin de yakından tanıdığı Akın'ın programdan ani ayrılığı, sektörde ve sosyal medyada soru işaretleri oluşturdu.

ASİYE ACAR KİMDİR?

Programın yeni sunucusu Asiye Acar, magazin ve gündem programlarıyla tanınan tecrübeli bir televizyon habercisi. Yeni formatın dinamik sunumuyla izleyiciye sürprizler sunmaya hazırlanıyor. Peki, bu değişim programın ruhunu nasıl etkileyecek?