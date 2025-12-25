Evlilik teklifi yüzük modelleri: En popüler evlilik teklifi yüzükleri hangileri?

Evlilik teklifi planlayanlar için yüzük seçimi her zaman büyük bir merak konusu. Hangi modellerin öne çıktığı, tasarım ve anlam açısından ne gibi farklılıklar sunduğu, doğru tercihi yapıp yapmadıkları soruları çiftlerin aklını kurcalıyor. Popüler evlilik teklifi yüzükleri ve trend tasarımlar, ilgiyi her zaman üst seviyede tutuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1. TEK TAŞ (SOLITAIRE) YÜZÜKLER

En klasik ve zamansız model olarak bilinir. Ortasında tek bir pırlanta taş bulunur ve sade tasarımıyla romantik evlilik tekliflerinin vazgeçilmezi olur. Minimalist tasarım seven çiftler için idealdir.

2. HALO YÜZÜKLER

Ortadaki pırlantayı çevreleyen küçük taşlar sayesinde ekstra parlaklık ve gösteriş sağlar. Modern ve dikkat çekici bir stil arayanlar için popülerdir.

3. ÜÇ TAŞLI (TRILOGY) YÜZÜKLER

Geçmiş, şimdi ve geleceği simgeleyen üç taşlı tasarımlar, duygusal anlamı yüksek modeller arasında yer alır. Anlamlı bir evlilik teklifi yapmak isteyenler için sıklıkla tercih edilir.

4. OVAL VE RENKLİ TAŞ MODELLERİ

Oval kesim taşlar parmağı zarif gösterirken, safir veya zümrüt gibi renkli taşlar, yüzüğe farklı bir karakter katar. Klasik pırlanta dışında alternatif arayanlar için uygundur.

5. İKİ TAŞLI (TOI ET MOI) YÜZÜKLER

"Sen ve Ben" anlamını taşıyan iki taşlı tasarımlar, çiftlerin ruhunu simgeler. Romantik ve özel bir mesaj vermek isteyenler için eşsiz bir seçenektir.

6. PEMBE ALTIN VE ÖZEL TASARIMLAR

Pembe altın, sarı altın veya beyaz altın seçenekleriyle hazırlanan özel tasarımlar, kişisel tarzı ve estetiği yansıtmak isteyenler için idealdir. Modern detaylar ve farklı taş kombinasyonları yüzüğe benzersiz bir görünüm kazandırır.

TÜYOLAR VE ÖNERİLER