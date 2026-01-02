Evde Tek Başına filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Evde Tek Başına filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Evde Tek Başına filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Evde Tek Başına konusu, özeti ve Evde Tek Başına oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Evde Tek Başına filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Evde Tek Başına filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Evde Tek Başına filmini izleyecek olanların merak ettiği Evde Tek Başına konusu nedir, Evde Tek Başına oyuncuları kimler ve Evde Tek Başına özeti gibi konuları inceliyoruz.
EVDE TEK BAŞINA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Evde Tek Başına, Noel döneminde ailesi tarafından yanlışlıkla evde unutulan küçük bir çocuğun hem eğlenceli hem de duygusal macerasını konu alır. McCallister ailesi, Noel'i Paris'te geçirmek üzere Chicago banliyösündeki evlerinden ayrılmaya hazırlanırken yaşanan bir dizi aksilik, ailenin en küçük üyesi Kevin'in geride kalmasına neden olur.
Aile içindeki tartışmalar ve Kevin'in istemeden aile yemeğini mahvetmesi sonrası, küçük çocuk tavan arasına gönderilir. Kırgınlıkla ailesinin ortadan kaybolmasını dileyen Kevin'in bu dileği, gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi ve alarm arızalarıyla beklenmedik şekilde gerçeğe dönüşür. Sabah yaşanan büyük telaş sırasında Kevin fark edilmeden evde kalır.
Uyanıp evin boş olduğunu gören Kevin, ailesinin gerçekten gittiğini sanarak özgürlüğün tadını çıkarmaya başlar. Ancak bu keyifli günler, mahalledeki boş evleri hedef alan "Islak Haydutlar" lakaplı iki hırsızın ortaya çıkmasıyla tehlikeye girer. Kevin, hem evini korumak hem de korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.
Bu süreçte, hakkında korkutucu söylentiler dolaşan yaşlı komşusu Marley ile tanışan Kevin, ön yargılarının yanlış olduğunu fark eder. Noel arifesinde evi birbirinden yaratıcı tuzaklarla donatan Kevin, hırsızlara unutulmaz bir ders verirken aynı zamanda büyümeyi, cesareti ve aile özlemini deneyimler.
Film, Noel sabahı Kevin'in ailesiyle yeniden bir araya gelmesi ve komşusu Marley'nin de ailesiyle barışmasıyla sıcak ve duygusal bir finalle sona erer.
EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU
Macaulay Culkin – Kevin McCallister
Joe Pesci – Harry Lyme
Daniel Stern – Marv Merchants
John Heard – Peter McCallister (Kevin'in babası)
Catherine O'Hara – Kate McCallister (Kevin'in annesi)
Devin Ratray – Buzz McCallister
Hillary Wolf – Megan McCallister
Angela Goethals – Linnie McCallister
Michael C. Maronna – Jeff McCallister
Gerry Bamman – Frank McCallister
Terrie Snell – Leslie McCallister
Jedidiah Cohen – Rod McCallister
Senta Moses – Tracy McCallister
Daiana Campeanu – Sondra McCallister
Kieran Culkin – Fuller McCallister
Anna Slotky – Brooke McCallister
Kristin Minter – Heather McCallister
Roberts Blossom – İhtiyar Marley
John Candy – Gus Polinski
Larry Hankin – Polis Çavuşu Larry Balzak
Ralph Foody – Gangster Johnny
Michael Guido – Gangster Snakes
Ken Hudson Campbell – Noel Baba
EVDE TEK BAŞINA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Evde Tek Başına filminin ana çekimleri 14 Şubat 1990 tarihinde başladı ve 8 Mayıs 1990'da tamamlandı. Toplam 83 gün süren çekimler, yaklaşık 18,3 milyon dolarlık bir bütçeyle gerçekleştirildi.
Filmin ikonik hâle gelen McCallister evi sahneleri, Illinois eyaletine bağlı Winnetka bölgesinde bulunan müstakil bir evde çekildi. İç mekân sahnelerinin bir bölümü ise stüdyo ortamında kurulan özel setlerde hazırlandı. Bu lokasyonlar, filmin Noel atmosferini ve Amerikan banliyö yaşamını güçlü biçimde yansıtmasını sağladı.