Evde Tek Başına filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Evde Tek Başına filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Evde Tek Başına filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Evde Tek Başına filmini izleyecek olanların merak ettiği Evde Tek Başına konusu nedir, Evde Tek Başına oyuncuları kimler ve Evde Tek Başına özeti gibi konuları inceliyoruz.

EVDE TEK BAŞINA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Evde Tek Başına, Noel döneminde ailesi tarafından yanlışlıkla evde unutulan küçük bir çocuğun hem eğlenceli hem de duygusal macerasını konu alır. McCallister ailesi, Noel'i Paris'te geçirmek üzere Chicago banliyösündeki evlerinden ayrılmaya hazırlanırken yaşanan bir dizi aksilik, ailenin en küçük üyesi Kevin'in geride kalmasına neden olur.

Aile içindeki tartışmalar ve Kevin'in istemeden aile yemeğini mahvetmesi sonrası, küçük çocuk tavan arasına gönderilir. Kırgınlıkla ailesinin ortadan kaybolmasını dileyen Kevin'in bu dileği, gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi ve alarm arızalarıyla beklenmedik şekilde gerçeğe dönüşür. Sabah yaşanan büyük telaş sırasında Kevin fark edilmeden evde kalır.

Uyanıp evin boş olduğunu gören Kevin, ailesinin gerçekten gittiğini sanarak özgürlüğün tadını çıkarmaya başlar. Ancak bu keyifli günler, mahalledeki boş evleri hedef alan "Islak Haydutlar" lakaplı iki hırsızın ortaya çıkmasıyla tehlikeye girer. Kevin, hem evini korumak hem de korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Bu süreçte, hakkında korkutucu söylentiler dolaşan yaşlı komşusu Marley ile tanışan Kevin, ön yargılarının yanlış olduğunu fark eder. Noel arifesinde evi birbirinden yaratıcı tuzaklarla donatan Kevin, hırsızlara unutulmaz bir ders verirken aynı zamanda büyümeyi, cesareti ve aile özlemini deneyimler.

Film, Noel sabahı Kevin'in ailesiyle yeniden bir araya gelmesi ve komşusu Marley'nin de ailesiyle barışmasıyla sıcak ve duygusal bir finalle sona erer.

EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU

Macaulay Culkin – Kevin McCallister

Joe Pesci – Harry Lyme

Daniel Stern – Marv Merchants

John Heard – Peter McCallister (Kevin'in babası)

Catherine O'Hara – Kate McCallister (Kevin'in annesi)

Devin Ratray – Buzz McCallister

Hillary Wolf – Megan McCallister

Angela Goethals – Linnie McCallister

Michael C. Maronna – Jeff McCallister

Gerry Bamman – Frank McCallister

Terrie Snell – Leslie McCallister

Jedidiah Cohen – Rod McCallister

Senta Moses – Tracy McCallister

Daiana Campeanu – Sondra McCallister

Kieran Culkin – Fuller McCallister

Anna Slotky – Brooke McCallister

Kristin Minter – Heather McCallister

Roberts Blossom – İhtiyar Marley

John Candy – Gus Polinski

Larry Hankin – Polis Çavuşu Larry Balzak

Ralph Foody – Gangster Johnny

Michael Guido – Gangster Snakes

Ken Hudson Campbell – Noel Baba

EVDE TEK BAŞINA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Evde Tek Başına filminin ana çekimleri 14 Şubat 1990 tarihinde başladı ve 8 Mayıs 1990'da tamamlandı. Toplam 83 gün süren çekimler, yaklaşık 18,3 milyon dolarlık bir bütçeyle gerçekleştirildi.

Filmin ikonik hâle gelen McCallister evi sahneleri, Illinois eyaletine bağlı Winnetka bölgesinde bulunan müstakil bir evde çekildi. İç mekân sahnelerinin bir bölümü ise stüdyo ortamında kurulan özel setlerde hazırlandı. Bu lokasyonlar, filmin Noel atmosferini ve Amerikan banliyö yaşamını güçlü biçimde yansıtmasını sağladı.