Evde bakım maaşı 2026 ne kadar olacak? Evde bakım maaşı belli oldu mu, ne kadar oldu 2026?

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zammın ardından gözler memur maaşları ve sosyal destek ödemelerine çevrildi. Özellikle evde bakım maaşı alan vatandaşlar, 2026 yılına ilişkin artış oranlarını yakından takip ediyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2026

Evde bakım maaşı, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artırılan sosyal destek ödemeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle evde bakım maaşındaki artış, doğrudan memur maaşlarına yapılacak zam oranına bağlı bulunuyor. 2025 yılının temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan beş aylık enflasyon verileri dikkate alındığında, kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Bu hesaplama sonucunda memurlar için oluşan enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak belirlendi.

Kasım ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,87 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 31,07 seviyesine çıkması, ocak ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri güçlendirdi. Evde bakım maaşı da bu çerçevede, memur maaş zammı netleştikten sonra güncellenecek. Kesin rakamlar için aralık ayı enflasyon oranının TÜİK tarafından açıklanması bekleniyor ve bu veri sonrasında evde bakım maaşının 2026 yılı tutarı resmiyet kazanacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, 2026 MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Evde bakım maaşı tutarları, sosyal destek ödemeleri kapsamında memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılan artış doğrudan evde bakım maaşını etkilemiyor, ancak memur maaşlarına yapılacak zam oranı bu ödemeler üzerinde belirleyici oluyor. 2025 yılının ilk beş aylık enflasyon verileri dikkate alındığında oluşan tablo, ocak ayında yapılacak artışlara ilişkin önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

2026 yılına ait evde bakım maaşı tutarı, aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. TÜİK'in aralık ayı TÜFE verisini duyurmasıyla birlikte memur maaş zammı netlik kazanacak ve aynı oran evde bakım maaşına da yansıtılacak. Bu sürecin, her yıl olduğu gibi ocak ayının ilk günlerinde tamamlanması bekleniyor.