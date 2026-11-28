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Yeni yönetmelikle birlikte müstakil konutlar hariç otoparklarda uzatma kablosu ve normal prizlerle elektrikli araç şarj etmek yasaklandı. Kontrol ünitesi bulunan şarj kabloları da bu yasağın kapsamında yer alıyor. Yönetmelikle otoparklar için getirilen yeni kurallar ve mevcut sistemler için tanınan süre haberimizde.

EV PRİZİYLE ARAÇ ŞARJ ETMEK YASAK MI?

Evet, müstakil konutlar dışındaki otoparklarda ev tipi prizle elektrikli araç şarj etmek artık yasak. Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni Bina Yangın Yönetmeliği ile apartman, site, iş merkezi ve alışveriş merkezi gibi yapıların otoparklarında uzatma kablosu ve sıradan prizlerle araç şarj etme dönemi resmen sona erdi.

Yasak müstakil konutları kapsamıyor. Bu nedenle müstakil evlerde ev tipi prizle araç şarj etmeye ilişkin yönetmelikte bir yasak bulunmuyor.

KONTROL ÜNİTESİ OLSA BİLE EV TİPİ PRİZ YASAKLANDI

Yeni yönetmelik, özellikle çok katlı yapılar ve toplu kullanım alanlarındaki otoparklarda yaşanan elektrik kaynaklı risklere karşı net bir sınır çizdi. Yönetmeliğin otoparklara ilişkin maddesinde şu hüküm yer aldı:

"Müstakil konutlar hariç, üzerinde kontrol ünitesi bulunsa dahi şarj kablolarıyla ev tipi prizler üzerinden bağlantı yapılamaz."

Bu düzenleme doğrultusunda, müstakil konutlar dışında kalan tüm otoparklarda sıradan fişler ve ev tipi priz bağlantıları üzerinden elektrikli araçların şarj edilmesi yasaklandı.

OTOPARKLARDA HANGİ ŞARTLAR ZORUNLU OLDU?

Yönetmelik yalnızca priz yasağıyla sınırlı kalmadı, otoparklardaki teknik altyapı standartlarını da baştan aşağı yeniledi. Yeni kurallara göre otoparklarda şu şartlar zorunlu hale geldi:

Tüm şarj sistemlerinde akımı anında kesecek devre kesicilerin bulundurulması

Kapalı otoparklardaki bütün elektrik sistemlerinin yangın ve su baskınından etkilenmeyecek nitelikte olması

Ayrım yapılmaksızın bütün otoparklarda yaygın algılama sistemlerinin kurulması

MEVCUT ŞARJ SİSTEMLERİ İÇİN SÜRE NE ZAMAN DOLUYOR?

Mevcut otoparklardaki kurulu şarj altyapılarının dönüşümü için de kesin bir takvim belirlendi. Buna göre otoparklarda hâlihazırda kurulu bulunan şarj sistemlerinin 2 yıl içinde yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekecek.

Alışveriş merkezleri dahil olmak üzere kapalı otoparklardaki tüm şarj üniteleri ve sistemleri, en geç 1 Ocak 2029 tarihine kadar yeni yangın yönetmeliği standartlarına tam uyumlu hale getirilecek.

YASAK NEDEN GETİRİLDİ?

Türkiye'de elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte apartman ve sitelerde şarj altyapısı ihtiyacı da büyüdü. Uzmanlar, konutların mevcut elektrik tesisatlarının şarj ünitelerinin çektiği yüksek akımı kaldıracak şekilde tasarlanmadığına dikkat çekiyor. Sürekli yüksek yük altında kalan kabloların hızla ısınarak kısa devreye ve yangınlara yol açabildiği belirtiliyor. Yeni yönetmelik, otoparklarda bu tür elektrik kaynaklı yangın risklerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.