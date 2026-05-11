Eurovision şarkı yarışması ne zaman, nerede? 2026 Eurovision hangi ülkeler katılacak, hangi ülkeler boykot ediyor?

Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olan Eurovision Şarkı Yarışması, 2026 yılında da hem sahnedeki performanslar hem de sahne dışındaki tartışmalarla gündemin merkezinde yer alıyor. Peki, Eurovision şarkı yarışması ne zaman, nerede? 2026 Eurovision'a hangi ülkeler katılacak, hangi ülkeler boykot ediyor? Detaylar haberimizde.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir izleyici kitlesini ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

Organizasyonun bu yılki resmi sloganı ise “United By Music - In The Heart Of Europe” (Müzikle Birleşiyoruz - Avrupa’nın Kalbinde) olarak açıklandı. Slogan, yarışmanın temel temasını oluşturan kültürel birlik ve müzik üzerinden birleşme fikrini vurguluyor.

Eurovision’un 2026 edisyonu, yalnızca müzik performanslarıyla değil aynı zamanda politik ve sosyal tartışmalarla da gündemde yer alıyor. Özellikle bazı ülkelerin katılım ve yayın kararları, yarışmanın bu yılki atmosferini doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

2026 EUROVISIO NEREDE?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya’nın başkenti Viyana şehrinde gerçekleştirilecek. Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen organizasyon, bu yıl da geleneksel olarak büyük bir sahne prodüksiyonu, canlı performanslar ve ülke temsilcileriyle dikkat çekiyor.

2026 EUROVISION HANGİ ÜLKELER BOYKOT EDİYOR?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl sadece müzik değil aynı zamanda siyasi tartışmaların da merkezinde yer alıyor. Özellikle İsrail’in yarışmaya katılımı üzerinden başlayan protestolar, bazı ülkelerin boykot kararları almasına yol açtı.

İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda, Viyana’da düzenlenecek yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı. Bu ülkelerin kararları, yarışmanın genel katılım dengesini ve uluslararası görünürlüğünü etkileyen önemli gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Bunun yanında bazı ülkelerde Eurovision’un televizyon yayınlarının yapılmaması yönünde kararlar da alındı. Bu durum, yarışmanın küresel izlenme oranlarına doğrudan etki edebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Son yıllarda yaklaşık 170 milyon izleyiciye ulaşan Eurovision’un, bu yıl yaşanan tartışmalar nedeniyle daha düşük bir izleyici kitlesiyle karşılaşabileceği öngörülüyor.

Ayrıca 1100’den fazla sanatçı tarafından yayımlanan açık mektupta, İsrail’in yarışmaya katılımı devam ettiği sürece Eurovision’un düzenlenmemesi gerektiği ifade edildi. “No Music for Genocide (Soykırıma Müzik Yok)” girişimine destek veren isimler arasında uluslararası müzik dünyasından birçok tanınmış sanatçı yer aldı.

EUROVISION 2026’DA DİKKAT ÇEKEN DİĞER TARTIŞMA KONULARI

2026 Eurovision Şarkı Yarışması sadece boykotlar ve katılım tartışmalarıyla değil, şarkı içerikleriyle de gündemde yer alıyor. Romanya’yı temsil eden Alexandra Capitanescu’nun “Choke Me” (Boğ Beni) adlı şarkısı, sözlerindeki ifadeler nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Şarkıda yer alan bazı ifadeler, kadına yönelik şiddeti çağrıştırdığı gerekçesiyle tartışma yaratırken, sanatçı bu ifadelerin mecazi anlam taşıdığını ve bireysel iç çatışmaları anlattığını belirtti.

EUROVISION MARKASININ ASYA AÇILIMI

Eurovision markası, Avrupa dışına da açılarak küresel bir format haline gelmeye devam ediyor. İlk Eurovision Song Contest Asia, 14 Kasım’da Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilecek.

Etkinliğe Güney Kore, Vietnam ve Filipinler’in de aralarında bulunduğu 10 ülkenin katılımı şimdiden onaylandı. Bu gelişme, Eurovision markasının Asya pazarında da kalıcı bir format oluşturma hedefini ortaya koyuyor.

ABD’de daha önce denenen “American Song Contest” projesi ise 2022 yılındaki denemenin ardından devam ettirilmemiş durumda.