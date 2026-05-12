Her yıl milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan Eurovision için 2026 yılı ev sahibi ülke gündemde. Bu kapsamda “Eurovision nerede, hangi ülkede yapılıyor 2026” sorusu sıkça sorgulanıyor. Yarışmanın düzenleneceği şehir ve ülke, Eurovision takipçileri tarafından yakından inceleniyor.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olan yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir izleyici kitlesini ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Farklı ülkelerden sanatçıların sahne alacağı etkinlik, Mayıs ayı boyunca müzikseverlere büyük bir şölen sunacak.

Organizasyonun 2026 yılı resmi sloganı ise “United By Music - In The Heart Of Europe” (Müzikle Birleşiyoruz - Avrupa’nın Kalbinde) olarak açıklandı. Bu slogan, yarışmanın temelini oluşturan kültürel birlik ve müzik aracılığıyla birleşme temasını ön plana çıkarıyor.

Eurovision 2026, yalnızca müzik performanslarıyla değil aynı zamanda politik ve sosyal tartışmalarla da gündemde yer alıyor. Bazı ülkelerin katılım ve yayın kararları, yarışmanın genel atmosferini doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

2026 EUROVISION NEREDE YAPILACAK?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek. Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından organize edilen etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük sahne şovları, canlı performanslar ve görsel prodüksiyonlarla dikkat çekiyor. Viyana’nın ev sahipliği yapacağı yarışma, Avrupa’nın en prestijli müzik organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.