Etimesgut Belediyesi hangi partide? Etimesgut Belediye Başkanı kimdir?

Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda, zimmet suçu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar, belediye çalışanları arasında yürütülen mali denetimler kapsamında gerçekleşti ve ilçede vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Peki, Etimesgut Belediyesi hangi partide? Etimesgut Belediye Başkanı kimdir? Detaylar haberimizde.

ETİMESGUT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Seçim sonuçlarına göre Etimesgut Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimine geçmişti. CHP’nin adayı Erdal Beşikcioğlu, oyların %56,6’sını alarak belediye başkanı olurken, MHP’nin adayı Envere Demirel %32,6 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

31 Mart 2024 seçimleri sonrası Etimesgut Belediye Başkanı, Erdal Beşikcioğlu oldu. CHP’nin adayı olan Beşikcioğlu, %56,6 oy alarak seçimi kazandı.

Erdal Beşikcioğlu, uzun yıllardır yerel siyasette etkin bir isim olarak tanınıyor. Belediye başkanı olarak önceliği, ilçede sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve kentsel projelerin etkin yönetimi olarak belirlendi.

2024 SEÇİM SONUÇLARININ ANALİZİ

CHP – Erdal Beşikcioğlu: %56,6

MHP – Envere Demirel: %32,6

Dilara Yıldız
