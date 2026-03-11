Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Eşref Rüya 35. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

EŞREF'TEN ÖLÜ YAŞAR'A SERT HAMLE!

Yeraltı dünyasında tansiyon giderek yükseliyor. Eşref, uzun süredir hesaplaşmayı beklediği Ölü Yaşar'ın deposuna ani bir baskın düzenliyor. Bu hamle, iki isim arasındaki gerilimi açık bir savaşa dönüştürüyor. Baskının ardından Ölü Yaşar da boş durmuyor ve olanların hesabını sormak için doğrudan Eşref'in mekanına gidiyor. Karşılaşma, tarafların geri adım atmaya niyetli olmadığını gösteriyor.

EŞREF'İN AİLESİYLE İLGİLİ ŞOK GERÇEKLER

Eşref için mesele artık yalnızca yeraltı hesaplaşmaları değil. Eline geçen bazı fotoğraflar, geçmişine ve ailesine dair büyük bir sırrın kapısını aralıyor. Bu fotoğrafların ardındaki gerçeği araştıran Eşref, ipuçlarının bir şekilde İhtiyar'a uzandığını düşünüyor. Bu durum, Eşref'in yıllardır saklı kalan aile hikayesinin karanlık yönlerini ortaya çıkarabilecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

NİSAN CANLI YAYINDA KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Nisan'ın katıldığı televizyon programında gündem yine Eşref oluyor. Programda kendisine Eşref ile ilişkisi hakkında doğrudan sorular yöneltiliyor. Nisan, bu sorular karşısında zor anlar yaşarken, Eşref ile arasında süregelen gerilimin henüz bitmediği de bir kez daha ortaya çıkıyor.

EŞREF VE NİSAN ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

İkili arasındaki duygusal ve tehlikeli bağ giderek karmaşık bir hale geliyor. Eşref'in geçmişi ve yürüttüğü hesaplaşmalar, Nisan'ın hayatını da doğrudan etkiliyor. Bu durum, aralarındaki ilişkiyi daha da çıkmaza sürüklüyor.

NİSAN VE ÖLÜ YAŞAR KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Yaşanan gelişmelerin ortasında Nisan kendini beklenmedik bir yüzleşmenin içinde buluyor. Ölü Yaşar ile karşı karşıya gelen Nisan'ın nasıl bir tavır alacağı merak konusu olurken, bu karşılaşmanın Eşref ile olan bağını nasıl etkileyeceği de büyük soru işareti yaratıyor.

EŞREF NİSAN'I UNUTABİLECEK Mİ?

Tüm bu karmaşanın içinde en büyük soru ise Eşref'in kalbi. Geçmişin sırları, yeraltı hesaplaşmaları ve tehlikeli ittifakların ortasında Eşref, Nisan'ı gerçekten unutabilecek mi? Yoksa bu hikâye onları yeniden aynı noktada mı buluşturacak? Gerilim ve duyguların iç içe geçtiği gelişmeler, hikâyenin seyrini tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ

Eşref, Nisan'ın muhbirliğini öğrenince büyük bir yıkım yaşasa da onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapar.

Nisan başından geçen her şeyi Eşref'e açıklasa bile uğradığı ihanet, Eşref'in kalbinde yara açar. Polisler tarafından etrafları sarıldığında kritik bir yol ayrımında kalan Eşref, herkesi şoke edecek bir hamle yapar.

Eşref'in yokluğunda otoriteyi yeniden sağlamaya çalışan Kadir, Yaşar'dan cezbedici bir teklif alır. Yeni kuracağı düzende nihai gücü elinde bulundurmak isteyen Yaşar ise kaleyi içten fethetmenin yollarını arar.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor: Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

EŞREF RÜYA GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya, dikkat çekici kurgusu ve derin karakterleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak dizide anlatılan hikâye tamamen kurgusal. Gerçek bir olaydan esinlenmeden yazılan senaryoda, mafya dünyası ve imkânsız aşk temaları harmanlanarak güçlü bir dramatik atmosfer oluşturuluyor.

EŞREF RÜYA BÖLÜMLERİ NASIL İZLENİR?

Dizinin tüm bölümleri, yayınlandığı günlerde Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümleri televizyon üzerinden takip edebilir, yayın sonrası tekrarlarına veya dijital platformlar aracılığıyla tek parça HD olarak erişim sağlayabilirsiniz.

EŞREF RÜYA DİZİ KARAKTERLERİ

Her karakterin ayrı bir hikâyesi ve derinliği bulunan dizide, izleyiciler duygusal, aksiyon dolu ve dramatik anlara aynı anda tanık oluyor. İşte öne çıkan karakterlerden bazıları:

• Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi ve Yetimler örgütünün önemli isimlerinden biri. Sert yapısının altında kırılgan bir kalp taşıyor; tüm gücüne rağmen hâlâ kaybettiği aşkı Rüya'yı arıyor.

• Nisan Akyol (Demet Özdemir): Yetenekli bir müzisyen ve Afra'nın ablası. Hayata tutunmaya çalışan, neşeli ama bir o kadar da duygusal bir kadın.

• Çiğdem Serim (Büşra Develi): Organize Suçlarla Mücadele biriminde çalışan hırslı bir komiser. Amacı Yetimler örgütünü çökertmek.

• Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref'in en yakın dostu ve sağ kolu. Gözü kara, karizmatik ve tehlikeli.

• Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en yaşlısı. Ailesiyle barışmanın yollarını arayan, vicdanlı ama içine kapanık bir karakter.

• Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin finans işlerinden sorumlu, analitik zekâsı yüksek genç bir adam.

• Yakup Karaşan (Macit Koper): "Yakup Baba" olarak tanınan Yetimler'in kurucusu. Sözleri az ama etkili.

• Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Eşref'in en büyük rakibi. Güç hırsıyla hareket eden, tehlikeli bir karakter.

• Serdar Günsur (Umut Karadağ): Çiğdem'in amiri ve emniyet müdürü. Sert, soğukkanlı ve Eşref'i yakalamakta kararlı.

• Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal'ın kız kardeşi ve Ravena Bosphorus Hotel'in genel müdürü. Disiplinli, işine bağlı bir kadın.

• Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan'ın başına buyruk, hayalperest kız kardeşi. Moda tasarımı öğrencisi ve sürekli başını belaya sokuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref'le yüzleşmeden önce öğrendiklerinden emin olmak ister ve geçmişinin izlerinin peşine düşer. Bu sırada, İhtiyar'ın yönlendirmesiyle Rüya'nın peşine düşen Eşref, kendini yıllar sonra tekrardan Burdur'da bulur.

Yetimlere karşı düzenlenen hain saldırı, Hıdır ve Kadir'in arasında gerginliğe yol açar. Hıdır'ı babası olarak kabul etmeye başlayan Kadir, kendisini İhtiyar'a kanıtlamak ve gücünü tekrardan sağlamak için vicdanını sınayacak zorlu bir seçimle karşı karşıya kalacaktır.