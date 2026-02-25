Eşref Rüya 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımda "Nisan" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yayınlanan tanıtımda Sertab Erener'in "Rüya" adlı unutulmaz şarkısını seslendirerek büyük beğeni kazandı. Duygusal sahneler eşliğinde sergilenen bu etkileyici performans, hem izleyicilerin diziden beklentilerini yükseltti hem de yeni bölümün duygusal tonuna dair güçlü ipuçları verdi. Şimdi herkes heyecanla "Eşref Rüya" 35. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

EŞREF NEZARETHANEDEN ÇOCUKLARA HAYAT DERSİ VERİYOR

Eşref, nezarethanedeyken yanına gelen çocuklara unutulmaz bir öğüt verir. Onlara "Benim için öleceğinize, aileniz için yaşayın!" sözleriyle hayatın değerini ve fedakârlığın sınırlarını öğretir. Bu ders niteliğindeki konuşma, çocukların hem Eşref'i hem de kendi sorumluluklarını anlamalarına vesile olur.

EŞREF'İN HAPİSTEN KURTULMA PLANLARI

Gözaltına alınmasının ardından Eşref'in hapse girmemesi için çevresinde yoğun bir plan devreye girer. Sevdikleri ve destekçileri, Eşref'i adaletin pençesinden kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Peki, bu plan başarıya ulaşacak mı? Eşref, yaşadığı tehlikeyi atlatarak sevdiklerinin yanına dönebilecek mi?

NİSAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR

Nisan'ın gizemli sırları açığa çıkınca yetimlerin eline düşer ve dengeler değişir. Artık herkes Nisan'ın geçmişi ve yaptıklarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu durum, yetimlerin duygusal dünyasında büyük sarsıntılara yol açar.

EŞREF, YETİMLERİN BABASI OLARAK KARAR VERECEK Mİ?

Yetimlerin babası olarak Eşref, Nisan'ın yaptıklarına karşı nasıl bir ceza vereceğine karar vermek zorunda kalır. Adalet ve merhamet arasında sıkışan Eşref, doğru kararı verebilecek mi? Yoksa duygusal bağlar, aldığı kararları etkileyecek mi?

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde yapılmaktadır. Şehrin hem tarihi hem de modern dokusunu yansıtan semtler, dizinin hikayesine özgün bir atmosfer katmaktadır. Boğaz manzaralı sahnelerden dar sokaklara uzanan bu geniş yelpaze, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir zenginlik sunmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref Rüya dizisinin 32. bölümünde Yıllardır beklediği Rüya'yı karşısında gören Eşref, onu korumak için gözünü karartıp İhtiyar'ın adamlarını karşısına alır.

Bu sırada olanları içeriden izlemekte olan Nisan, Rüya'nın ortaya çıkmasıyla büyük bir ikileme düşer ve gerçek sandığı hatıralarını sorgulamaya başlar.

Hıdır'ı öldürmekle İhtiyar'ı tamamen karşısına almak arasında kalan Kadir, işin içinden çıkabilmek için kritik hamleler yapmaya karar verir. Fakat işlerin kontrolü altında olduğunu sansa da feci bir yıkıma neden olacağından habersizdir.

Nisan, Rüya'nın ilişkilerini bozacağından endişe etse de Eşref, tüm bu yaşananları lehine çevirmenin hazırlığı içindedir.

OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya'nın güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin merakla beklenen 35. bölüm fragmanı henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni tanıtımın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Takipçiler, fragman yayımlandığında ilk izleyenlerden biri olmak için Kanal D'nin resmi kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.