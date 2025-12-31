Eşref Rüya 28. bölüm full izle, nereden izlenir? Kanal D Eşref Rüya 28. bölüm full HD dizi izle YouTube'da var mı?

Her hafta çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, bu hafta izleyiciyle buluşmadı. Dizinin 28. bölümüyle ilgili gelişmeler takipçileri tarafından yakından izleniyor.

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM İZLE

Eşref Rüya'nın 28. bölümü, ilk olarak televizyon ekranlarında Kanal D izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü televizyon yayınından takip etmek isteyen izleyiciler, çarşamba akşamı Kanal D yayın akışını izleyebilecek. Yayınlanan bölümün ardından dijital platform süreci başlayacak.

31 Aralık 2025 Kanal D Yayın Akışı:

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler (tekrar)

23.15 Milli Piyango Yılbaşı Özel

23.45 Şarkılar Bizi Söyler (tekrar)

00.30 Çok Akustik

Televizyon yayını sonrası bölümün dijital ortamdaki erişim planlaması da netleşti. Bu süreçte dizinin 28. bölümüne ait tam bölüm paylaşımı YouTube üzerinden yapılmayacak. Bölümü kaçıran izleyiciler için tam süreli izleme seçeneği, belirlenen dijital platform üzerinden sağlanacak.

EŞREF RÜYA 28. YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmamasının nedeni yılbaşı tatili olarak açıklandı. 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı pek çok dizi ekranlara ara verdi. Bu kapsamda Eşref Rüya da yayın akışında yer almadı.

Kanal D'nin 31 Aralık Çarşamba akşamı yayın planında, Eşref Rüya'nın yerine "Şarkılar Bizi Söyler" programının Yılbaşı Özel Kolaj bölümü ekrana geldi. Dizinin yeni bölümü bu nedenle bir hafta ertelendi.

EŞREF RÜYA 28. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşref Rüya'nın 28. bölümünün 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor. Kanal D'nin yayın planlamasına göre dizi, yeni yılın ilk haftasında izleyici karşısına çıkacak.

Yeni bölüm tarihine ilişkin resmi yayın planı bu şekilde paylaşılırken, olası bir değişiklik olması halinde güncel bilgiler izleyicilerle paylaşılacak. Dizinin takipçileri, 7 Ocak akşamı Kanal D ekranlarını takip edebilecek.

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Eşref Rüya'nın 28. bölümü, televizyon yayınıyla birlikte ilk kez Kanal D'de izlenebilecek. Bölümün tamamlanmasının ardından dijital yayın süreci devreye girecek. Bu süreçte izleyiciler için farklı bir yayın yolu uygulanacak.

Televizyon yayınını kaçıran izleyiciler, dizinin 28. bölümünü Prime Video üzerinden tam bölüm olarak izleyebilecek. Prime Video kullanıcıları, bölüm Kanal D'de yayınlandıktan sonra dijital platformda erişim sağlayabilecek.