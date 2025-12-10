Haberler

Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
Zorlayıcı bir aşk hikayesini merkezine alan dizi, son yayımlanan fragmanıyla izleyicilerin merakını daha da artırdı. Hikâyedeki duygusal yoğunluk ve karakterler arasındaki çatışmalar, dizinin yeni bölümü öncesinde sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Hayranlar şimdi gözlerini 26. bölümden gelecek yeni gelişmelere çevirmiş durumda: "Eşref Rüya"nın 26. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu sorusu gündemde.

Yapımda "Nisan" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yayınlanan tanıtımda Sertab Erener'in "Rüya" adlı unutulmaz şarkısını seslendirerek büyük beğeni kazandı. Duygusal sahneler eşliğinde sergilenen bu etkileyici performans, hem izleyicilerin diziden beklentilerini yükseltti hem de yeni bölümün duygusal tonuna dair güçlü ipuçları verdi. Şimdi herkes heyecanla "Eşref Rüya" 26. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?
EŞREF'İN ŞÜPHESİ DERİNLEŞİR

Eşref, Nisan'ın etrafındaki gizemi çözmeye kararlıdır ve ondan şüphelenmeye devam eder. Ancak Nisan da olup bitenin farkındadır. Üstelik onun da kendi karanlık geçmişine ışık tutma gibi gizli bir amacı vardır.

HIDIR'A GEÇMİŞTEN VURAN MESAJ

Hıdır, hiç beklemediği bir anda geçmişinin en ağır yüklerinden birini yeniden karşısında bulur. Gelen mesaj, eski defterlerin kapanmadığını acı bir şekilde hatırlatır.

DİNÇER'İN KAYIP SONRASI KÖR KİNİ

Yaşadığı büyük kaybın ardından Dinçer'in gözünü öfke bürür. Artık düşünmekten çok saldırmayı planlayan, gözü dönmüş birine dönüşmüştür. İçindeki fırtına çevresindekileri de tehdit etmeye başlar.

FARUK'UN TUTUKLANMASI VE KASAP TEHLİKESİ

Faruk'un tutuklanması herkes için sarsıcı olur. Hıdır ise cezaevinde Kasap'ın Faruk'a musallat olabileceği ihtimali yüzünden büyük bir tedirginlik yaşar.

NİSAN'IN ŞÜPHESİ VE YÜZLEŞMESİ

Eşref'in ona verdiği kolyenin aslında bir işaret olduğunun farkına varan Nisan, kendisinden şüphelenildiğini anlar. Bunun üzerine Eşref'e kestirip atarcasına, ihaneti yapanı öldürüp öldürmeyeceğini açıkça sorar.

İHTİYAR'A KARŞI KURULAN PLAN

Yetimlerin çöküşünün ardından sahneye çıkan ve herkesin "İhtiyar" lakabıyla andığı gizemli kişinin kim olduğunu öğrenmek Eşref ve Hıdır için önceliğe dönüşür. İkili, bu gölgeler arasına sızan adamı alt etmek için yeni bir plan hazırlamaya koyulur.

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde yapılmaktadır. Şehrin hem tarihi hem de modern dokusunu yansıtan semtler, dizinin hikayesine özgün bir atmosfer katmaktadır. Boğaz manzaralı sahnelerden dar sokaklara uzanan bu geniş yelpaze, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir zenginlik sunmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dinçer, Nisan'ı kariyeri için manipüle ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışınca Eşref'in artık sabrı taşar ve Dinçer'i karşısına alır.

Kadir, Tufan'ın başına buyruk hareketlerini kontrol etmeye çalışsa da Tufan, tehlikeli adımlar atarak Kadir'in operasyonunu riske sokar. Gürdallar, evlerine gerçekleştirilen bir saldırı sonrası Tufan'ın peşine takılırlar fakat bu kaçma kovalamanın sonunda kimin avlanacağı belirsizdir.

OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya'nın güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni tanıtımın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Takipçiler, fragman yayımlandığında ilk izleyenlerden biri olmak için Kanal D'nin resmi kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

Osman DEMİR
