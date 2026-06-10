Eşref Rüya 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımda “Nisan” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yayınlanan tanıtımda Sertab Erener’in “Rüya” adlı unutulmaz şarkısını seslendirerek büyük beğeni kazandı. Duygusal sahneler eşliğinde sergilenen bu etkileyici performans, hem izleyicilerin diziden beklentilerini yükseltti hem de yeni bölümün duygusal tonuna dair güçlü ipuçları verdi. Şimdi herkes heyecanla “Eşref Rüya” 23. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

"Bu gece burada öleceğim!" Eşref yolun sonuna mı geldi? En büyük düşmanı İhtiyar ile kozlarını paylaşan Eşref vuruluyor! Hayallerini süsleyen, adeta 'Rüya'sı olan Nisan’ı ve canından çok sevdiği kızını son kez yatakta öpen Eşref’in bu vedası herkesi gözyaşlarına boğdu. Yıllar sonra ekrana gelen 'Eşref Tek Vakfı' ve kızının yaptığı o duygusal konuşma ne anlama geliyor? Eşref gerçekten öldü mü?

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul’un farklı bölgelerinde yapılmaktadır. Şehrin hem tarihi hem de modern dokusunu yansıtan semtler, dizinin hikayesine özgün bir atmosfer katmaktadır. Boğaz manzaralı sahnelerden dar sokaklara uzanan bu geniş yelpaze, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir zenginlik sunmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oradan tek başına çıkmasının imkansız olduğunu anlayan Nisan, İhtiyar’ın kendisine yaklaşma çabalarına rağmen yumuşamayı reddeder. Evde kaldığı süre boyunca ise İhtiyar hakkında bilgi toplamaya çalışır. Eşref, Celo’yu sıkıştırarak İhtiyar’a ulaşmaya çalışsa da İhtiyar yine bir adım öndedir. Nihayet karşı karşıya geldiklerinde ise tüm kozların İhtiyar’ın elinde olması, Eşref’i tamamen savunmasız bırakır. İhtiyar’ın sevdiği kadın ve doğmamış çocuğu üzerinden kurduğu planlar karşısında eli kolu bağlanan Eşref, Nisan’a son kez sarılarak veda etmek zorunda kalır.

OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya’nın güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin merakla beklenen 23. bölüm fragmanı henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni tanıtımın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Takipçiler, fragman yayımlandığında ilk izleyenlerden biri olmak için Kanal D’nin resmi kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.