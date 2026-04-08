Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy mahallesinde, Akbelen Ormanı ve çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırma kararına karşı yürütülen protestolar sonrasında, genç çevre aktivisti Esra Işık tutuklandı. Tutuklama, yerel ve ulusal düzeyde çeşitli tepkiler ve destek açıklamalarıyla gündeme geldi. Peki, Esra Işık kimdir? İkizköy muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık neden tutuklandı? Detaylar...

ESRA IŞIK KİMDİR?

Esra Işık, Muğla’nın İkizköy mahallesinde yaşayan ve çevre hakları konusunda çalışmalar yapan bir aktivisttir. Aynı zamanda İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızıdır. Işık, bölgedeki zeytinlikler ve tarım arazilerinin korunması için yapılan eylemlere katılım sağlamış, bu süreçte yerel halkla birlikte çeşitli protestolarda yer almıştır.

İKİZKÖY MUHTARI NEJLA IŞIK’IN KIZI ESRA IŞIK’IN NEDEN TUTUKLANDI?

Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazileri, devlet tarafından acele kamulaştırma kapsamına alındı. Karara karşı İkizköy sakinleri, protestolar ve eylemler düzenledi. Bu protestolar sırasında bazı kişilerin güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmesiyle gözaltılar gerçekleşti.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA

31 Mart 2026 tarihinde, protestolara katıldığı gerekçesiyle Esra Işık tutuklandı. Sulh ceza hâkimliği, gözaltı sonrası verdiği kararda, olayların resmi görevlilerin işlemlerine engel teşkil ettiğini belirtti. Işık, Muğla E Tipi Cezaevi’nden İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA SONRASI GELİŞMELER

Avukatı aracılığıyla cezaevinden mesaj ileten Işık, mücadeleye devam edeceğini belirtti. Mesajında, protestoların ve toplumsal dayanışmanın önemine değinildi.

İkizköy halkı, kamulaştırma kararına karşı Anayasa Mahkemesi ve Danıştay önünde gerçekleştirmeyi planladıkları eylemleri, tutuklamanın ardından ertelese de daha sonra devam ettireceklerini duyurdu.