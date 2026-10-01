Espressolab Kahve Günü KAMPANYA KODU: 1 Ekim Espressolab kahve günü kampanya kodu nedir, nasıl kullanılır?

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1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında kahve severlere yönelik kampanyalar devam ederken, Espressolab da online alışverişe özel indirim fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında kod kullananlar, online alışverişlerinde yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabiliyor. Kampanya 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında geçerli. Peki, 1 Ekim Espressolab kahve günü kampanya kodu nedir, nasıl kullanılır? Detaylar.

ESPRESSOLAB KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI

Espressolab, Dünya Kahve Günü'ne özel olarak online alışverişlerde yüzde 30 indirim kampanyası düzenliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kahve severlerin online alışveriş sırasında KAHVE30 kampanya kodunu kullanması gerekiyor.

Kampanya 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında geçerli. İndirim fırsatı yalnızca online mağazada sunuluyor.

1 Ekim Dünya Kahve Günü 2026'da farklı kahve zincirleri ve işletmelerin kampanyalarıyla kutlanırken, Espressolab'ın kampanyası da online alışverişe yönelik yüzde 30 indirim fırsatıyla öne çıkıyor.

1 EKİM ESPRESSOLAB KAHVE GÜNÜ KAMPANYA KODU NEDİR?

Espressolab'ın Dünya Kahve Günü'ne özel online alışveriş kampanyasında kullanılacak kod KAHVE30 olarak açıklandı.

Kampanya kodu, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasındaki kampanya döneminde online alışverişte kullanılabiliyor. KAHVE30 kodunu kullanan müşteriler, online alışverişlerinde yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

ESPRESSOLAB KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI NASIL KULLANILIR?

Espressolab Kahve Günü kampanyasından yararlanmak için online alışveriş sırasında KAHVE30 kampanya kodunun kullanılması gerekiyor. Kampanya yalnızca online mağazada geçerli.

Kampanya kapsamında 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında online alışveriş yapan ve KAHVE30 kodunu kullananlar yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabiliyor. Kampanyanın geçerli olduğu tarih aralığında kodun online alışveriş sırasında kullanılması yeterli oluyor.