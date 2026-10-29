Eskişehirspor Iğdırspor maçı hangi kanalda, Eskişehirspor Iğdırspor maçı nereden CANLI izlenir?

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Eskişehir spor – Iğdır spor maçı bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.30’da başladı. Karşılaşma, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. İşte Eskişehir spor – Iğdır spor maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair detaylar.

ESKİŞEHİRSPOR IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehir spor ile Iğdır spor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

ESKİŞEHİRSPOR IĞDIRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. A Spor, ulusal yayın yapan şifresiz bir spor kanalı olduğu için karşılaşma ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebiliyor.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor; Digiturk’te 88, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de 142, Tivibu’da 381 ve Turkcell TV+’ta 72 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ESKİŞEHİRSPOR IĞDIRSPOR MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden yayına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

ESKİŞEHİRSPOR IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.30’da başladı. Cumhuriyet Bayramı akşamı oynanan mücadele, kupa heyecanını futbolseverlerin evlerine taşıyor.

ESKİŞEHİRSPOR IĞDIRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Eskişehirspor’un iç saha maçlarını oynadığı Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanıyor. Ev sahibi Eskişehirspor, taraftarı önünde kupada bir üst tura yükselmeyi hedeflerken, Iğdırspor ise deplasmanda tur atlamanın peşinde.

KUPADA KÖKLÜ BİR GEÇMİŞ

Eskişehirspor, 1971 yılında kazandığı Türkiye Kupası ile bu turnuvada şampiyonluk yaşamış kulüpler arasında yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, uzun yıllar Süper Lig’de mücadele etmiş ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Ziraat Türkiye Kupası’nın eleme turlarında karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten A Spor’dan şifresiz olarak yayınlandığı için resmi yayıncının tercih edilmesi öneriliyor.