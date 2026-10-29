Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehirspor Iğdırspor maçı hangi kanalda, Eskişehirspor Iğdırspor maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor Iğdırspor maçı hangi kanalda, Eskişehirspor Iğdırspor maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası’nda Cumuriyet Bayramı akşamı heyecan sürüyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, sahasında Iğdırspor’u konuk ediyor. Tur atlayan takımı belirleyecek tek maçlık mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, “Eskişehirspor Iğdırspor maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Eskişehir spor – Iğdır spor maçı bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.30’da başladı. Karşılaşma, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. İşte Eskişehir spor – Iğdır spor maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair detaylar.

ESKİŞEHİRSPOR IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehir spor ile Iğdır spor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

ESKİŞEHİRSPOR IĞDIRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. A Spor, ulusal yayın yapan şifresiz bir spor kanalı olduğu için karşılaşma ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebiliyor.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor; Digiturk’te 88, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de 142, Tivibu’da 381 ve Turkcell TV+’ta 72 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ESKİŞEHİRSPOR IĞDIRSPOR MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden yayına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

ESKİŞEHİRSPOR IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.30’da başladı. Cumhuriyet Bayramı akşamı oynanan mücadele, kupa heyecanını futbolseverlerin evlerine taşıyor.

ESKİŞEHİRSPOR IĞDIRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Eskişehirspor’un iç saha maçlarını oynadığı Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanıyor. Ev sahibi Eskişehirspor, taraftarı önünde kupada bir üst tura yükselmeyi hedeflerken, Iğdırspor ise deplasmanda tur atlamanın peşinde.

KUPADA KÖKLÜ BİR GEÇMİŞ

Eskişehirspor, 1971 yılında kazandığı Türkiye Kupası ile bu turnuvada şampiyonluk yaşamış kulüpler arasında yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, uzun yıllar Süper Lig’de mücadele etmiş ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Ziraat Türkiye Kupası’nın eleme turlarında karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten A Spor’dan şifresiz olarak yayınlandığı için resmi yayıncının tercih edilmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Kerim sonra Eylül
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

Tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
Bakım sırasında dehşet! Asansör halatı koptu, 2 işçi kabinle düştü

Tam da bakım sırasında oldu! Birinin durumu kritik
İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

Gençler besmele çekip kaçarken o kovaladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar

Yer Konya! Bu yıl da aynısı oldu
70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu

70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Trabzonspor'a Franculino Dju'dan kötü haber! Forma giyemeyecek

Trabzonspor'un yıldızına nazar değdi
AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var

AVM'de akılalmaz manzara! Kamerayı inceleyen polis harekete geçti
Dua Lipa'nın ilginç yemek alışkanlıkları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü yıldızın yemek zevki mide bulandırdı