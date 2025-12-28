Eskişehir okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Eskişehir'de okul yok mu (KAR TATİLİ – ESKİŞEHİR VALİLİĞİ)?

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, 29 Aralık Pazartesi günü için eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusu gündemin üst sıralarına taşındı. Öğrenciler ve aileler, yetkililerden gelecek olası tatil kararını bekliyor.

METEOROLOJİDEN ART ARDA UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden giriş yapması beklenen yağışların, gün ilerledikçe kuvvetlenerek geniş bir alanı etkileyeceği öngörülüyor.

Tahminlere göre Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette kar yağışı bekleniyor. Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor. Yetkililer; buzlanma, don olayları, ulaşımda aksaklıklar ve özellikle yüksek rakımlı bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Eskişehir'de 29 Aralık Pazartesi günü için öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini yakından takip ediyor. Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar, kar tatili ihtimalini gündeme taşıdı.

Şu ana kadar Eskişehir'de okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek olası duyurunun, gece ve sabah saatlerinde hava koşullarının seyrine göre netlik kazanması bekleniyor.