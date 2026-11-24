Eskişehir helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri açıklandı mı, şehitlerin rütbeleri ve memleketleri neresi soruları kazanın ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tepebaşı ilçesinde kaza kırıma uğrayan AS-532 tipi helikopterde 5 personelin şehit olduğunu duyurdu. Şehitlerin isimleri, rütbeleri ve memleketleri ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Şehitlerin kimliklerine ilişkin bilgilerin yetkili makamlar tarafından paylaşılması bekleniyor.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan 5 askerin isimleri henüz resmi olarak açıklanmadı. MSB'nin yaptığı açıklamada helikopterdeki 5 personelin şehit olduğu bildirilirken, şehitlerin kimlik bilgilerine yer verilmedi. Şehitlerin isimleri, rütbeleri ve memleketleri, ailelerine gerekli bildirimler yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Bu süreçte resmi kaynaklarca doğrulanmamış isim ve bilgilere itibar edilmemesi önem taşıyor.

ESKİŞEHİR'DE HELİKOPTER KAZASI NASIL OLDU?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 tipi helikopter, eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalandı. Helikopter, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda kaza kırıma uğradı. MSB'nin ilk açıklamasında, "Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır" ifadelerine yer verildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri olay yerinde çalışma yürüttü. Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından, MSB helikopterdeki 5 personelin şehit olduğunu açıkladı.

HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Helikopterin düşme nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeninin, yetkili makamlarca yürütülecek inceleme ve soruşturmanın ardından belli olması bekleniyor.

AS-532 TİPİ HELİKOPTER NEDİR?

AS-532 Cougar, orta sınıf çok amaçlı bir askeri nakliye helikopteri. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde personel ve yük taşıma, arama kurtarma ve eğitim gibi farklı görevlerde kullanılıyor.

Bir yerel site (2eylul.com.tr), isimleri MSB'ye dayandırarak yayımladı: Albay Mehmet Çöl, Üsteğmen Halil Karabulut, Muhammed Nurullah Erarslan, Mehmet Alp Gürdağ ve Volkan Demirhan. Bu isimleri MSB'nin kendi açıklamasında ya da başka bir haber sitesinde göremedim. Saat 22.38'de yayımlanan bir başka haber de isimlerin henüz açıklanmadığını yazıyor. Bu yüzden isimleri habere koymadım. MSB isimleri doğrularsa haberi güncelleyebilirim.