Eser Küçükerol kimdir, neden gözaltına alındı? Eser Gökhan Küçükerol kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güncelleme:
Ünlü menajer Eser Gökhan Küçükerol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki, Eser Küçükerol kimdir, neden gözaltına alındı? Eser Küçükerol kaç yaşında, nereli? Eser Küçükerol ne iş yapıyor? Detaylar...

Medya ve menajerlik sektörünün önde gelen isimlerinden Eser Gökhan Küçükerol, yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde İstanbul'da gözaltına alındı. Peki, Eser Küçükerol kimdir, neden gözaltına alındı? Eser Küçükerol kaç yaşında, nereli? Eser Küçükerol ne iş yapıyor? Sürece dair son dakika gelişmeleri haberimizde!

ESER GÖKHAN KÜÇÜKEROL KİMDİR?

Ünlülerin kariyer yönetiminde etkili isimlerden biri olarak tanınan Eser Gökhan Küçükerol, Türkiye'de medya ve menajerlik sektöründe öne çıkan bir figürdür. 2013 yılında BeStyle Magazine ile sektöre adım atan Küçükerol, 2017 yılında kurduğu BeManagement şirketiyle birçok oyuncu ve sunucuya profesyonel temsil hizmeti sunmaktadır. Sanat camiasında güvenilir bir menajer olarak bilinen Küçükerol, hâlâ aktif olarak kariyerine BeManagement çatısı altında devam etmektedir.

ESER GÖKHAN KÜÇÜKEROL KAÇ YAŞINDA?

10 Nisan doğumlu olan Eser Gökhan Küçükerol'un doğum yılı net olarak bilinmemektedir.

ESER GÖKHAN KÜÇÜKEROL NE İŞ YAPIYOR?

Eser Gökhan Küçükerol, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde tamamlamıştır. 2008 yılında mezun olduktan sonra iş hayatına işletmecilik ile başlamıştır. Zamanla medya dünyasına yönelen Küçükerol, yetenek yönetimi alanında uzmanlaşarak kendi markasını oluşturmuş ve kısa sürede sektörde adını duyurmuştur.

Kariyerinin ilk adımı olan BeStyle Magazine, ona medya dünyasında önemli bağlantılar sağlarken, 2017 yılında kurduğu BeManagement şirketi ile profesyonel menajerlik hizmetlerini geniş bir yelpazede sunmaya başlamıştır. Bugün BeManagement, çok sayıda oyuncu, sunucu ve medya figürünün güvenilir temsilcisi olarak faaliyet göstermektedir.

ESER GÖKHAN KÜÇÜKEROL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son günlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenlenmiştir. Operasyon sonucunda gözaltına alınan isimlerden biri oyuncu Ezgi Eyüboğlu olmak üzere toplam 8 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Soruşturma kapsamında;

Eser Küçükerol, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla,

İsmail Ahmet Akçay, aynı suçla,

Saadet Ezgi Eyüboğlu, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçlamasıyla,

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştır.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suç unsurlarına dair çok sayıda materyal ele geçirilmiştir. Bu kapsamda;

3 ruhsatsız tabanca,

111 adet uyuşturucu hap,

4 parça kristal formunda uyuşturucu madde,

Uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve öğütücüler,

9 deste halinde, üst ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlar,

19 adet orta kısımları kesik sahte dolar,

bulunmuştur. Bu maddeler ve aparatlar, soruşturmanın boyutunu ve şüphelilerin suç kapsamını göstermektedir.

