Esenyurt fabrika yangını SON DAKİKA! Esenyurt yangın söndürüldü mü? Esenyurt fabrika yangınında ölü ya da yaralı var mı?

İstanbul Esenyurt'ta yapı malzemeleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, gece saatlerinde büyük paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm tesisi sarmasıyla birlikte zaman zaman patlamalar yaşanırken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki, Esenyurt fabrika yangını söndürüldü mü? Esenyurt fabrika yangınında ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde.

ESENYURT FABRİKA YANGINI SON DAKİKA

Esenyurt'tasaat 00.30 sıralarında çıkan fabrika yangınına ilişkin son dakika bilgilerine göre, ihbarın ardından İstanbul'un farklı ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Yangının büyümesi üzerine ekipler, alevlere 5 farklı noktadan eş zamanlı müdahale başlattı.

Yangın sırasında fabrikada bulunan yanıcı yapı malzemeleri nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Olası risklere karşı polis ekipleri fabrikanın çevresindeki yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Güvenlik önlemleri geniş bir alanda artırıldı.

Sağlık ekipleri ile UMKE ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki yerleşim alanları kontrol altında tutuldu.

İtfaiyenin çalışmalarına çevre ilçelerdeki belediyeler de su tankerleriyle destek verdi. Yangına müdahale süresinin uzamasında fabrikanın büyüklüğü ve içindeki malzemelerin niteliği etkili oldu.

ESENYURT YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Esenyurt'taki fabrika yangınına müdahale yaklaşık 7 saattir aralıksız şekilde devam etti. Uzun süren çalışmalar sırasında alevlerin kontrol altına alınması için hem karadan hem de koordineli ekip çalışması yürütüldü.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın tamamının alevlere teslim olduğu, özellikle bahçede bulunan yapı malzemelerinin büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi. Yangının ilerleyişi ve söndürme faaliyetleri dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın geniş bir bölümünde ciddi hasar oluştuğu net şekilde görüldü.

ESENYURT FABRİKA YANGININDA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Resmî kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre, Esenyurt'ta çıkan fabrika yangınında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın sırasında fabrikada bulunan personelin güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.