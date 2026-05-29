Esenler Erokspor Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta, Esenler Erokspor Fenerbahçe Beko basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

Esenler Erokspor Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak soruları Basketbol Süper Ligi takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko, karşılaşma öncesinde basketbolseverlerin en çok merak ettiği mücadelelerden biri olurken, maçın canlı yayın bilgileri de büyük ilgi görüyor.

ESENLER EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol Süper Ligi Play-Off heyecanında oynanacak Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko, basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kritik karşılaşma Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın yayın bilgileri, özellikle taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ESENLER EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO BEIN SPORTS 5 YAYIN BİLGİLERİ

Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko mücadelesi Bein Sports 5 üzerinden Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın seçeneğiyle de basketbolseverlere ulaşacak.

ESENLER EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 29 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Play-off çeyrek final serisinin önemli maçlarından biri olan Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko, iki takım için de kritik önem taşıyor.

ESENLER EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20.30’da başlayacak. İstanbul’da oynanacak bu önemli karşılaşmada her iki ekip de seride avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

ESENLER EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Yüksek tempolu geçmesi beklenen karşılaşma, basketbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.

Osman DEMİR
