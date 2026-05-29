Esenler Erokspor Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta, Esenler Erokspor Fenerbahçe Beko basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

“ Esenler Erokspor Fenerbahçe Beko basketbol maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta?” sorusu, maç günü yaklaşırken arama motorlarında öne çıkıyor. Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko karşılaşması için geri sayım sürerken, yayın saati, kanal bilgisi ve canlı izleme seçenekleri basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

ESENLER EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol Süper Ligi Play-Off heyecanında oynanacak Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko, basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kritik karşılaşma Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın yayın bilgileri, özellikle taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ESENLER EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO BEIN SPORTS 5 YAYIN BİLGİLERİ

Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko mücadelesi Bein Sports 5 üzerinden Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın seçeneğiyle de basketbolseverlere ulaşacak.

ESENLER EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 29 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Play-off çeyrek final serisinin önemli maçlarından biri olan Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko, iki takım için de kritik önem taşıyor.

ESENLER EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20.30’da başlayacak. İstanbul’da oynanacak bu önemli karşılaşmada her iki ekip de seride avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

ESENLER EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Esenler Erokspor - Fenerbahçe Beko İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Yüksek tempolu geçmesi beklenen karşılaşma, basketbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.