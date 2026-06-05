Esenboğa Havalimanı SON DAKİKA! Esenboğa Havaalanı'nda ne oldu, uçakta neden yangın çıktı?

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kalkış hazırlığı yapan bir yolcu uçağında yaşanan olay, havacılık gündemine “son dakika” gelişmesi olarak yansıdı. Peki, Esenboğa Havaalanı'nda ne oldu, uçakta neden yangın çıktı? Detaylar...

ESENBOĞA HAVALİMANI SON DAKİKA!

Pegasus Havayolları’na ait Ankara–İzmir seferini gerçekleştirmek üzere hazırlanan uçakta, bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazının (powerbank) duman çıkarması üzerine kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre uçak, yolcu alım sürecini tamamladıktan sonra kalkış için pist başına doğru taksi yapmaya başladı. Bu sırada kabin içinde bir yolcuya ait powerbankten duman yükseldiğinin fark edilmesi üzerine mürettebat hızlı bir şekilde duruma müdahale etti.

Pilot, olayı anında Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirerek uçağı taksi yolunda durdurdu. Güvenlik prosedürleri kapsamında uçakta bulunan yolcular tahliye edildi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Havacılık güvenliği açısından kritik önem taşıyan bu tür durumlarda, kabin içi elektronik cihazların özellikle lityum bataryalı ürünlerin risk oluşturabileceği bir kez daha gündeme geldi. Yetkili kurumlar tarafından daha önce yapılan uyarılarda, powerbank gibi cihazların uçuş esnasında kullanılmasının yasaklandığı biliniyor.

ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA NE OLDU, UÇAKTA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Esenboğa Havalimanı’nda yaşanan olayda “yangın” ifadesi teknik anlamda bir alevlenmeden ziyade, bir yolcuya ait powerbank cihazının duman çıkarmasıyla başlayan bir güvenlik alarmını ifade ediyor. Uçakta meydana gelen bu durum, olası bir yangın riskine karşı acil müdahale gerektiren kritik bir güvenlik olayı olarak değerlendirildi.

Uçak taksi yolunda ilerlerken kabin ekibi tarafından fark edilen duman, pilotun kule ile iletişime geçmesine neden oldu. Alınan bilgiye göre pilot, durumu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne aktararak uçağı derhal durdurdu. Bu süreçte olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla yolcular uçaktan güvenli şekilde tahliye edildi.

Olayın merkezinde yer alan powerbankin, lityum bataryalı bir taşınabilir şarj cihazı olduğu ve aşırı ısınma/duman çıkarma belirtisi gösterdiği değerlendirildi. Bu tür bataryalar, havacılık güvenliği açısından uluslararası kurallarla sıkı şekilde denetleniyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından daha önce yapılan düzenlemeler kapsamında, taşınabilir şarj cihazlarının uçuş sırasında kullanılmasının yasaklandığı biliniyor. 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı powerbank’ler kabin bagajında taşınabilse de uçak içinde çalıştırılması güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor.