"Esen Matraş'ın babası Emre Matraş kimdir?" sorusu, sosyal medya ve internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Esen Matraş'ın babası olarak merak edilen Emre Matraş'ın biyografisi, kariyeri ve yaşamına ilişkin öne çıkan bilgiler, arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte Emre Matraş hakkında merak edilenler.

ESEN MATRAŞ'IN BABASI EMRE MATRAŞ KİMDİR?

Son günlerde Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile evlenen iç mimar Esen Matraş'ın özel hayatı kadar ailesi de merak ediliyor. Özellikle "Esen Matraş'ın babası Emre Matraş kimdir?", "Emre Matraş ne iş yapıyor?" ve "Emre Matraş'ın serveti ne kadar?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Bir dönem müzik kariyeriyle adından söz ettiren, daha sonra aile şirketinde görev alan Emre Matraş'ın yaşam öyküsü dikkat çekiyor.

EMRE MATRAŞ KİMDİR?

Emre Matraş, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında müziğe ilgi duyan Matraş, 1990'lı yıllarda pop ve reggae ezgilerini bir araya getiren tarzıyla dikkat çekti.

1994 yılında yayımladığı Yaz Aşkları albümüyle müzik dünyasında çıkış yapan Emre Matraş, albümde yer alan Çal Çal Oyna isimli şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sahne tarzı ve müzikal çizgisiyle dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Ancak müzik kariyeri uzun soluklu olmadı. 1996 yılında yayımladığı Feryadım Göklere isimli single çalışmasının ardından aktif müzik hayatından uzaklaşan Matraş, aile şirketindeki ticari faaliyetlere yöneldi. Günümüzde 51 yaşında olan Emre Matraş, iş dünyasındaki geçmişi ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor.

EMRE MATRAŞ'IN SERVETİ NE KADAR?

Emre Matraş, Türkiye'nin köklü deri sektöründe faaliyet gösteren Matraş Deri'nin kurucularından merhum iş insanı Necati Matraş'ın oğludur. Bu nedenle uzun yıllar aile şirketinin hissedarları arasında yer aldı.

Babası Necati Matraş'ın 2008 yılında hayatını kaybetmesinin ardından aile şirketi ve miras sürecinde çeşitli anlaşmazıklar yaşandığı öne sürüldü. Emre Matraş, 2012 yılında şirketteki hisselerini yaklaşık 12,5 milyon dolar karşılığında devretti.

Yüksek miktarda gelir elde etmesine rağmen ilerleyen yıllarda yaptığı bazı hatalı yatırımların ve yaşadığı hukuki süreçlerin ekonomik durumunu olumsuz etkilediği belirtildi. Boşanma davaları ve finansal kayıpların ardından ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı kamuoyuna yansıdı.

ESEN MATRAŞ, EMRE MATRAŞ'IN NESİ OLUYOR?

Esen Matraş, Emre Matraş'ın kızıdır. Emre Matraş, ilk evliliğini 1997 yılında Hale Keleş ile yaptı. Bu evlilikten Esen Matraş ve Esin Matraş adını taşıyan iki kız çocuğu dünyaya geldi.

Yaklaşık 13 yıl süren evlilik, Temmuz 2010'da sona erdi. Çiftin boşanmasının ardından Emre Matraş, aynı yıl sunucu Yeşim Erçetin ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.

EMRE MATRAŞ'IN ÇOCUKLARI KİMLER?

Emre Matraş'ın iki evliliğinden toplam üç kızı bulunuyor. İlk evliliğinden Esen ve Esin isimli iki kızı dünyaya gelirken, Yeşim Erçetin ile yaptığı ikinci evlilikten ise Masal adında bir kızı oldu.

Yeşim Erçetin ile olan evliliği yaklaşık beş yıl sürdü ve çiftin birlikteliği 21 Nisan 2015 tarihinde sona erdi.

EMRE MATRAŞ NEDEN GÜNDEMDE?

Emre Matraş, son dönemde kızı Esen Matraş'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile evlenmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Esen Matraş'ın ailesi ve babası hakkında yapılan araştırmaların artmasıyla birlikte Emre Matraş'ın müzik kariyeri, iş hayatı, serveti ve özel yaşamına ilişkin bilgiler de yeniden merak edilmeye başlandı. Bu gelişmeler, Emre Matraş'ı internet kullanıcılarının en çok araştırdığı isimlerden biri haline getirdi.