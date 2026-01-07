Haberler

Erzurum okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Erzurum okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
8 Ocak Perşembe günü Erzurum'da okullar tatil mi sorusu merak ediliyor. Erzurum Valiliği'nin kar tatili kararı bekleniyor. Detaylar haberimizde. Erzurum okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Erzurum'da okul yok mu?

Erzurum'da 8 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Erzurum Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir duyurusu olup olmadığı araştırılıyor. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapıldığı anda bilgi aktarılacaktır.

ERZURUM HAVA DURUMU

Meteorolojiden Kritik Uyarı: Sıcaklıklar Aniden Düşüyor, Şiddetli Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, bölge genelinde hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarında ani ve sert bir düşüş yaşanacak. Haftaya mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla başlayan bölge, Cuma günü kuvvetli yağış ve soğuk havanın etkisine girecek.

Hafta Başı: Bahar Havası Etkili

Haftanın ilk günlerinde gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izlerken sıcaklıklar kış ortasında bahar değerlerini görecek:

• 06 Ocak Salı: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek 20°C olarak tahmin ediliyor.

• 07 Ocak Çarşamba: Termometrelerin 21°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, gün içinde hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir.

Cuma Gününe Dikkat: Sıcaklık 14 Derece Birden Çakılacak!

Haftanın en keskin hava değişimi Cuma günü yaşanacak. Perşembe günü 16°C seviyelerinde seyreden en yüksek sıcaklık, Cuma günü sert bir düşüşle gündüz 7°C'ye, gece ise 4°C'ye kadar gerileyecek. Kuvvetli sağanak yağışla birlikte nem oranının %96'ya ulaşması bekleniyor.

Hafta Sonu: Soğuk Sabahlar ve Açık Gökyüzü

10 Ocak Cumartesi günü yağışların bölgeyi terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterecek olsa da, dondurucu hava etkisini hissettirmeye devam edecek. Gece sıcaklığının 1°C'ye kadar düşmesiyle haftanın en soğuk sabahına uyanılacak.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
