Erzincan okullar tatil mi, 4 Mart Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

"Erzincan okullar tatil mi?" sorusu, 4 Mart Çarşamba günü için kent genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası Erzincan Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler son dakika açıklamalarını araştırıyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan Güne Kar Yağışıyla Başlıyor

ERZİNCAN – Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 4 Mart Çarşamba günü Erzincan'da kar yağışlı bir hava etkili olacak. Gün içinde kar yağışı ihtimali %45 seviyelerinde seyrederken, en yüksek sıcaklığın 1°C olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise gökyüzünün parçalı bulutlu bir hal alacağı ve dondurucu bir soğukla sıcaklığın -10°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatıdan saatte 7 mph hızla esecek rüzgarla birlikte nem oranı %73 civarında hissedilecek.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.