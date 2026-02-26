Erzincan okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

"Erzincan okullar tatil mi?" sorusu, 27 Şubat Cuma günü için kent genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası Erzincan Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler son dakika açıklamalarını araştırıyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü kış mevsiminin en sert etkileri hissedilecek. Şehir merkezi ve çevre ilçelerde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları dondurucu seviyelerde seyredecek.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Erzincan ve çevresinde gökyüzü tamamen kapalı olacak ve gün boyu kar yağışı aralıklarla devam edecek.

• Hava Durumu: Gündüz kar yağışlı, gece ise çok bulutlu ve dondurucu bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı -1°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu ayazla birlikte termometreler -7°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde kar yağışı olasılığı %65 civarında seyredecek. Yağışların yüksek kesimlerde yer yer yoğunlaşması bekleniyor.

• Rüzgar: Batı-kuzeybatı yönünden saatte 7 mph hızla esecek rüzgar, açık alanlarda hissedilen soğuğu daha da kuvvetlendirecek.

• Nem Oranı: Nem oranı gün boyu %80 seviyelerinde seyrederek havayı daha nemli ve soğuk hissettirecek.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Kuvvetli Buzlanma ve Don Riski: Sıcaklığın gün boyu sıfırın altında kalacak olması nedeniyle yollarda ve kaldırımlarda sürekli buzlanma riski bulunmaktadır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde gizli buzlanmaya karşı sürücülerin son derece dikkatli olması gerekmektedir.

• Ulaşımda Aksamalar: Kar yağışının etkili olduğu saatlerde görüş mesafesinde ciddi azalmalar yaşanabilir. Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki geçitleri (Sakaltutan ve Kızıldağ gibi) kullanacak sürücülerin mutlaka kış ekipmanı bulundurması hayati önem taşımaktadır.

• Çığ Tehlikesi: Yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda, taze kar yağışı ile birlikte oluşabilecek çığ riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.