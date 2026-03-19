Erzincan bayram namazı saat kaçta? 2026 Erzincan bayram namazı saati!

Erzincan bayram namazı saati 2026! Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabahı Erzincan bayram namazı saati 2026 Diyanet bayram namazı saatleri ile merak ediliyor. Erzincan bayram namazı ne zaman, saat kaçta belli oldu. Bayram namazı saat kaçta Erzincan ili için Diyanet bayram namazı vakitleri ile netleşti. 20 Mart 2026 Ramazan Bayram namazı Erzincan ili için kaçta? İşte Erzincan bayram namazı saati!
Erzincan bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı: 06.56
Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 07.12, Adıyaman: 07.01, Afyonkarahisar: 07.32, Ağrı: 06.42, Aksaray: 07.18, Amasya: 07.12, Ankara: 07.23, Antalya: 07.31, Ardahan: 06.44, Artvin: 06.48, Aydın: 07.42, Balıkesir: 07.43, Bartın: 07.26, Batman: 06.49, Bayburt: 06.54, Bilecik: 07.35, Bingöl: 06.52, Bitlis: 06.46, Bolu: 07.29, Burdur: 07.33, Bursa: 07.38, Çanakkale: 07.49, Çankırı: 07.20, Çorum: 07.15, Denizli: 07.37, Diyarbakır: 06.53, Düzce: 07.30, Edirne: 07.49, Elazığ: 06.57, Erzincan: 06.56, Erzurum: 06.49, Eskişehir: 07.32, Gaziantep: 07.04, Giresun: 07.01, Gümüşhane: 06.57, Hakkari: 06.39, Hatay: 07.09, Iğdır: 06.38, Isparta: 07.31, İstanbul: 07.39, İzmir: 07.45, Kahramanmaraş: 07.06, Karabük: 07.25, Karaman: 07.21, Kars: 06.42, Kastamonu: 07.20, Kayseri: 07.12, Kilis: 07.05, Kırıkkale: 07.20, Kırklareli: 07.46, Kırşehir: 07.18, Kocaeli: 07.35, Konya: 07.24, Kütahya: 07.34, Malatya: 07.01, Manisa: 07.44, Mardin: 06.51, Mersin: 07.15, Muğla: 07.40, Muş: 06.48, Nevşehir: 07.15, Niğde: 07.15, Ordu: 07.03, Osmaniye: 07.08, Rize: 06.53, Sakarya: 07.33, Samsun: 07.10, Şanlıurfa: 06.58, Siirt: 06.46, Sinop: 07.15, Şırnak: 06.44, Sivas: 07.06, Tekirdağ: 07.45, Tokat: 07.08, Trabzon: 06.56, Tunceli: 06.56, Uşak: 07.36, Van: 06.40, Yalova: 07.38, Yozgat: 07.15, Zonguldak: 07.28."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.