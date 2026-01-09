Haberler

Ersan Şen'e neden soruşturma açıldı?

Güncelleme:
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yayın hayatını sonlandırma kararı alan Ekol TV hakkında ortaya atılan kara para iddiaları üzerine inceleme başlattı. Soruşturma dosyasında adı geçtiği öne sürülen hukukçu Ersan Şen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, herhangi bir soruşturma söz konusuysa bunun nihayetinde gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacağını ifade etti.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Ekol TV'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ersan Şen'in isminin de geçtiği iddia ediliyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bu süreç, "Ersan Şen hakkında neden soruşturma açıldı?" sorusunu da beraberinde getirdi.

ERSAN ŞEN HAKKINDA SORUŞTURMA NEDEN BAŞLATILDI?

Yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, yayın hayatına son veren Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ile avukat Ersan Şen'in dosyada yer aldığı iddia edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme, Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları çerçevesinde sürdürülüyor.

ERSAN ŞEN'DEN KAMUOYUNA İLK AÇIKLAMA

Soruşturmada adının geçtiği öne sürülen Ersan Şen, iddialarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şen paylaşımında, olası bir soruşturma sürecine saygı duyduğunu belirterek, Ekol TV'nin kuruluşundan kapanışına kadar geçen hiçbir aşamada maddi ya da manevi bir sorumluluğunun bulunmadığını vurguladı. Kanalın yönetimi, faaliyetleri veya sonlandırılmasıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Şen, mesleki anlamda da sürece dahil olmadığını söyledi. Şen açıklamasını, varsa bir soruşturmanın nihayetinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancını dile getirerek tamamladı.

Osman DEMİR
500

