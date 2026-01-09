Ersan Şen'e neden soruşturma açıldı?

Son günlerde kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Ekol TV'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ersan Şen'in isminin de geçtiği iddia ediliyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bu süreç, "Ersan Şen hakkında neden soruşturma açıldı?" sorusunu da beraberinde getirdi.

ERSAN ŞEN HAKKINDA SORUŞTURMA NEDEN BAŞLATILDI?

Yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, yayın hayatına son veren Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ile avukat Ersan Şen'in dosyada yer aldığı iddia edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme, Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları çerçevesinde sürdürülüyor.

ERSAN ŞEN'DEN KAMUOYUNA İLK AÇIKLAMA

Soruşturmada adının geçtiği öne sürülen Ersan Şen, iddialarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şen paylaşımında, olası bir soruşturma sürecine saygı duyduğunu belirterek, Ekol TV'nin kuruluşundan kapanışına kadar geçen hiçbir aşamada maddi ya da manevi bir sorumluluğunun bulunmadığını vurguladı. Kanalın yönetimi, faaliyetleri veya sonlandırılmasıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Şen, mesleki anlamda da sürece dahil olmadığını söyledi. Şen açıklamasını, varsa bir soruşturmanın nihayetinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancını dile getirerek tamamladı.