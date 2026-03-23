Erol Köse öldü mü, neden öldü, intihar mı etti? SON DAKİKA! Erol Köse kimdir, kaç yaşında, nereli?

Erol Köse'nin hayatını kaybettiği haberi, takipçileri ve müzik dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Ölüm nedeni ve olayın perde arkası merak edilirken, ünlü yapımcının kim olduğu, kariyer yolculuğu ve yaşamı hakkında sorular gündeme geldi. Detaylar haberin devamında…

EROL KÖSE ÖLDÜ MÜ?

Evet, bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen ünlü yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak'taki Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşerek hayatını kaybetti.

EROL KÖSE NEDEN ÖLDÜ?

Erol Köse, İstanbul'daki Ağaoğlu 1453 Projesi'ndeki evinin 16. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili intihar ihtimali üzerinde duruluyor, ancak polis soruşturması devam ediyor.

EROL KÖSE İNTİHARMI ETTİ?

Magazin dünyasını sarsan bu ani ölüm sonrası Köse'nin intihar mı ettiği yoksa düşerek mi hayatını kaybettiği yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.

EROL KÖSE ÖLMEDEN ÖNCE EVDEN ÇALIŞANLARI MI GÖNDERDİ?

Erol Köse ölümünden önce evde çalışan yardımcısına "Sen evden çık, benim misafirim gelecek" dediği, yardımcısı evden çıktıktan 20 dakika sonra da olayın gerçekleştiği öğrenildi.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, 1965 doğumlu, Türkiye'nin tanınmış müzik yapımcılarından biridir. Müzik hayatına Komedi Dans Üçlüsü adlı grupla sahne ve albüm çalışmalarıyla başladı. Daha sonra Deniz Arcak'ın albüm teklifiyle yapımcılığa adım attı. Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi ünlü isimlerle projelerde yer aldı ve genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı. Ayrıca doktor unvanına da sahiptir.

EROL KÖSE KAÇ YAŞINDA?

Erol Köse, 61 yaşında hayata veda etti.

EROL KÖSE NERELİ?

Erol Köse'nin doğum yerine dair kesin bilgi bulunmuyor.

EROL KÖSE'NİN KARİYERİ

Erol Köse, Komedi Dans Üçlüsü ile sahne ve albüm çalışmaları yaptıktan sonra müzik yapımcılığına yöneldi. Türkiye'nin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer aldı ve genç müzisyenlerin albümlerini üreterek Türk müzik sektörüne önemli katkılarda bulundu. Ayrıca doktor unvanı da bulunan Köse, hem sanat hem akademik alanda dikkat çekmiş bir isimdi.

EROL KÖSE DAHA ÖNCE VURULDU MU?

Erol Köse, ayrıca bir kere topuğundan bir kere de bacağından olmak üzere iki kere vuruldu. Vurulmasıyla ilgili 2011 yılında konuşan Köse, "Kimseye boyun eğmem bu vurulma olayından önce de mafyaya haraç vermediğim için vuruldum" sözlerini kullandı. İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan isminde bir kızı bulunmaktadır.