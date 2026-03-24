Erol Köse'nin cenazesine hangi ünlüler katıldı, kimler vardı? Erol Köse'nin cenazesine kaç kişi geldi?

Erol Köse'nin vefatı sonrası cenaze töreni magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Ünlü yapımcıyı son yolculuğunda kimlerin yalnız bırakmadığı ve törene katılımın nasıl gerçekleştiği merak ediliyor. Sosyal medyada ve haberlerde, cemaatin yoğun ilgisi ve ünlü isimlerin cenazeye katılımı üzerine çeşitli paylaşımlar yer alırken, kaç kişinin katıldığı ve törenin detayları özellikle takipçiler tarafından sorgulanıyor. Detaylar haberin devamında…

EROL KÖSE'NİN ÖLÜMÜNE ÜNLÜLER NE TEPKİ GÖSTERDİ?

Erol Köse'nin vefatı, ünlüler camiasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı isimler Köse için iyi dileklerde bulunurken, bazıları geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerini dile getirerek tepkilerini gösterdi. İbrahim Tatlıses, Nihat Doğan, Mustafa Sandal ve Seren Serengil gibi isimler Köse'ye rahmet dilerken, Atilla Taş, Sinem Umaş ve Rober Hatemo gibi bazı sanatçılar ise yaşadıkları sıkıntıları ve mağduriyetlerini ifade etti.

Bazı ünlüler, Köse'nin ardından helallik verirken, bazıları geçmişte yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle hakkını helal etmediğini belirtti.

EROL KÖSE NEDEN ÖLDÜ?

Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde Sarıyer Maslak'ta bir sitede 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Evinde bıraktığı notlardan birinde ALS hastalığıyla mücadele ettiği ve bu nedenle mecbur kaldığını belirttiği öğrenildi. Ölümünden önce kalbine stent takıldığı ve son dönemde hayat enerjisinin azaldığı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, 1965 yılında Elazığ'da doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görürken tesadüfen müzik sektörüne girdi. Komedi Dans Üçlüsü ile TRT'de skeçler yaptı ve sahne performanslarıyla adını duyurdu. 2000'li yıllarda Tarkan, Gülşen, Sertab Erener gibi popüler sanatçılarla projelerde yer aldı ve genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları gerçekleştirdi.

EROL KÖSE KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Erol Köse, 61 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir.