Erol Köse Gülşen aşkı gerçek mi? Erol Köse Gülşen neden ayrıldı?

Müzik ve magazin dünyasının uzun yıllar boyunca en çok konuşulan isimlerinden biri olan Erol Köse'nin vefatı, sadece bir kayıp haberi olarak kalmadı. İstanbul'daki rezidansında 16. kattan düştüğü öğrenilen Köse'nin ardından ortaya atılan iddialar ve evinde bulunduğu öne sürülen not, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ALS hastalığı nedeniyle bu kararı aldığı yönündeki söylemler ise henüz resmi açıklamalarla netlik kazanmış değil.

Ancak bu gelişmelerin ardından, Köse'nin geçmişine dair pek çok olay yeniden gündeme taşındı. Özellikle 2000'li yılların ortasında magazin gündemine damga vuran Gülşen ile yaşadığı ilişki, yıllar sonra tekrar tartışılmaya başlandı.

EROL KÖSE GÜLŞEN AŞKI GERÇEK Mİ?

Erol Köse ile Gülşen arasındaki ilişki, sanatçının Erol Köse Production bünyesinde çalıştığı döneme dayanıyor. Gülşen'in kariyerinde önemli bir çıkış yakaladığı "Of… Of…" albümünün ardından, ikili arasındaki profesyonel bağın zamanla kişisel bir ilişkiye dönüştüğü ifade ediliyor. Bu yakınlaşmanın 2005 yazında romantik bir birlikteliğe evrildiği belirtiliyor.

İlişkinin gerçekliği, tarafların farklı dönemlerde yaptıkları açıklamalarla doğrulanmış olsa da, kamuoyunda en çok tartışılan nokta ilişkinin başlangıç koşulları oldu. Gülşen'in kendi beyanlarına göre, Erol Köse kendisine boşandığını söylemiş ve ilişki bu bilgi doğrultusunda başlamıştı. Ancak ilerleyen süreçte Köse'nin hâlâ evli olduğunun ortaya çıkması, ilişkinin seyrini tamamen değiştirdi.

Bu gelişme, söz konusu birlikteliğin magazin basınında "yasak aşk" olarak anılmasına neden oldu. İlişkinin kamuoyuna yansıması ise bir televizyon programında Erol Köse'nin ilişkiyi açıkça dile getirmesiyle hız kazandı. Bu açıklamanın Gülşen'in bilgisi dışında yapıldığı ve sanatçının o sırada yurt dışında olduğu yönündeki iddialar da basında yer aldı.

İlişkinin özel bir durum olmaktan çıkıp geniş kitlelerin tartıştığı bir konu haline gelmesi, bu açıklamanın ardından gerçekleşti. Gülşen'in katıldığı programlarda yaptığı savunmalar ve dönemin öne çıkan isimlerinden gelen sert eleştiriler, olayın daha da büyümesine neden oldu.

EROL KÖSE GÜLŞEN NEDEN AYRILDI?

İlişkinin sona ermesindeki en önemli kırılma noktası, Gülşen'in Erol Köse'nin evli olduğunu öğrenmesi olarak öne çıkıyor. Sanatçı, yaptığı açıklamalarda bu durumun kendisi için ciddi bir hayal kırıklığı yarattığını ve ilişkinin bu nedenle sonlandırıldığını ifade etti.

Gülşen, kamuoyuna yaptığı basın açıklamasında, kendisine boşandığına dair belgeler gösterildiğini ve bu nedenle ilişkiye başladığını belirtti. Evli olduğunu bilmesi halinde böyle bir birlikteliğin söz konusu olmayacağını açık bir şekilde dile getirdi.

İlişkinin bitmesinin ardından yaşanan gelişmeler de en az ilişkinin kendisi kadar dikkat çekti. Gülşen, Erol Köse'nin kendisine ait bazı kayıtları izinsiz şekilde piyasaya sürdüğünü öne sürerek bu durumu "yasal korsan albüm" olarak nitelendirdi ve konuyu yargıya taşıdı.

Erol Köse cephesinden ise yıllar sonra yapılan açıklamalarda, bu ilişkinin bir hata olarak değerlendirildiği ve hem özel hayatına hem de kariyerine olumsuz etkileri olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.