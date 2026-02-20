Amerikalı oyuncu Eric Dane, 9 Kasım 1972'de doğdu ve özellikle Grey's Anatomy dizisindeki Dr. Mark "McSteamy" Sloan rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Ne yazık ki, ALS hastalığıyla verdiği cesur mücadelenin ardından 52 yaşında hayatını kaybeden Eric Dane kimdir, kaç yaşındaydı? Eric Dane neden öldü? Detaylar haberimizde.

ERIC DANE KİMDİR?

Amerikan televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan Eric Dane, 9 Kasım 1972'de Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Kariyerine 1990'lı yılların başında televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak adım atan Dane, kısa sürede dikkat çekici bir oyuncu haline geldi.

Özellikle tıp draması türünde bir fenomen haline gelmesini sağlayan Grey's Anatomy dizisindeki Dr. Mark "McSteamy" Sloan rolü, onun geniş kitlelerce tanınmasını sağladı. Eric Dane, sadece televizyon dizileri ile değil, aynı zamanda sinema filmlerinde de başarılı performanslar sergileyerek kariyerini çok yönlü bir şekilde inşa etti.

Hayranları tarafından karizmatik ve yetenekli bir oyuncu olarak bilinen Dane, rol aldığı projelerde karakterlerine kattığı derinlik ve duygusal yoğunluk ile öne çıktı.

ERIC DANE KAÇ YAŞINDAYDI?

Eric Dane, 9 Kasım 1972 doğumlu olup, 2025 yılında 52 yaşında hayata veda etti.

ERIC DANE NEDEN ÖLDÜ?

Eric Dane'in vefatı, geçtiğimiz yıllarda duyurulan sağlık durumu ile yakından ilişkiliydi. Oyuncunun ailesi, Eric Dane'in amyotrofik lateral skleroz (ALS) teşhisi aldığını açıklamıştı. ALS, motor nöron hastalıklarının en yaygın türü olarak bilinir ve kas kontrolünü etkileyen ciddi bir hastalıktır.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Ağır bir kalple Eric'in perşembe öğleden sonra ALS ile verdiği cesur mücadelenin ardından hayatını kaybettiğini paylaşıyoruz" denildi.

Hayatının son dönemlerinde ALS hakkında farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Eric Dane, yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda sağlık sorunlarına karşı duyarlılığıyla da örnek bir figür oldu.

ERIC DANE HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI

Eric Dane'in kariyeri, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde geniş bir yelpazeye yayılmıştır. 1990'ların başından itibaren konuk oyunculuktan ana rollere kadar yükselen Dane, çeşitli türlerde unutulmaz performanslar sergilemiştir.

ERIC DANE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1999 – The Basket: Tom Emery rolü

2001 – Sol Goode: Aşırı dramatik oyuncu

2005 – Feast: Hero

2006 – X-Men: Son Direniş: Jamie Madrox / Multiple Man

2006 – Open Water 2: Adrift: Dan

2008 – Marley ve Ben: Sebastian Tunney

2010 – Sevgililer Günü: Sean Jackson

2010 – Burlesque: Marcus Gerber

2024 – One Fast Move: Dean Miller

ERIC DANE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1991 – Saved by the Bell: Tad Pogue

1993 – The Wonder Years: Brett

1995 – Evli ve Çocuklu: Oliver Cole

1995 – Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story: Matt

1996 – Seduced by Madness: The Diane Borchardt Story: Nick

1996 – Silk Stalkings: Justin Whalen

1996 – Roseanne: Bellhop

2000 – Zoe, Duncan, Jack & Jane: Alec

2001 – Gideon's Crossing: Dr. Wyatt Cooper

2001 – Ball & Chain: Jack

2002 – The American Embassy: Rob Goodwin

2003–04 – Charmed: Jason Dean

2004 – Las Vegas: Leo Broder

2004 – Helter Skelter: Charles "Tex" Watson

2005 – Painkiller Jane: Nick Pierce

2006 – Wedding Wars: Ben Grandy

2006–2012 – Grey's Anatomy: Dr. Mark Sloan

2009–2010 – Private Practice: Dr. Mark Sloan

2014–2018 – The Last Ship: Komutan Tom Chandler

Eric Dane'in hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde gösterdiği çeşitlilik ve derinlik, onu günümüzün unutulmaz oyuncuları arasında öne çıkarmaktadır.