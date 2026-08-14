Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir? Özlem Gültekin kaç yaşında, nereli?

Op. Dr. Özlem Gültekin’in hayatını kaybetmesiyle birlikte, Erhan Çelik ile evliliği ve mesleki kariyeri yeniden gündeme geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Gültekin’in yaşamı, eğitimi ve kariyerine ilişkin detaylar merak ediliyor.

ERHAN ÇELİK'İN EŞİ ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

Erhan Çelik ile 2019 yılında nikâh masasına oturan Op. Dr. Özlem Gültekin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak uzun yıllar görev yaptı. Tıp eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan Gültekin, uzmanlık eğitiminin ardından farklı hastanelerde çalıştı ve 2012 yılında kendi kliniğini kurdu.

Özlem Gültekin'in hayatını kaybettiği, sahibi olduğu kliniğin Instagram hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Klinik tarafından yapılan paylaşımda, “Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin’i kaybettik” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Gültekin'in cenazesinin 14 Ağustos 2026 Cuma günü ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu açıklandı.

TIP EĞİTİMİYLE BAŞLAYAN MESLEK HAYATI

Özlem Gültekin, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı. 2000 yılında fakülteden mezun olan Gültekin, aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Türkiye genelinde derece elde ederek yine Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimine başladı.

2000-2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görev yapan Gültekin, uzmanlık sürecinin ardından farklı özel ve devlet hastanelerinde çalıştı.

2006-2009 yılları arasında Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamlayan Gültekin, daha sonraki dönemde İzmir'deki özel hastanelerde görev yaptı. Kendi özgeçmişinde de 2000-2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, sonrasında ise farklı sağlık kuruluşlarında çalıştığı bilgisi yer alıyor.

MESLEKİ ÇALIŞMALARININ YANI SIRA PİLOTLUK DA YAPTI

Özlem Gültekin, hekimlik mesleğinin dışında farklı ilgi alanlarıyla da dikkat çekti. PPL pilotluk sertifikası bulunan Gültekin, uçak kullanmayı hobi olarak sürdürdü.

EVLİLİĞİ VE AİLE HAYATI

Erhan Çelik ile Özlem Gültekin, 2019 yılında nikâh masasına oturdu. Çiftin oğulları Ali Boran ise 2020 yılında dünyaya geldi.

Bir süredir fikir ayrılıkları yaşadıkları belirtilen çiftin karşılıklı boşanma davası açtığı ve hukuki sürecin devam ettiği öğrenilmişti.

Boşanma davası sürerken gelen ölüm haberi, Gültekin'in ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Özlem Gültekin'in vefatının ardından hayatı, hekimlik kariyeri ve Erhan Çelik ile evliliği yeniden gündeme geldi.

ÖZLEM GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olduğu bilgisi esas alındığında Gültekin, 2026 yılı içerisinde doğum gününü geçirmişse 49, henüz geçirmemişse 48 yaşında olacaktı.

ÖZLEM GÜLTEKİN'İN EĞİTİM VE KARİYERİ

Gültekin'in mesleki hayatının temelini tıp eğitimi oluşturdu. 1994 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan Gültekin, aynı yıl girdiği TUS'ta Türkiye genelinde derece elde etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanındaki uzmanlık eğitimini de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Gültekin, 2000-2005 yılları arasında aynı kurumda görev yaptı.

Ardından farklı sağlık kuruluşlarında görev alan Gültekin, 2006-2009 yılları arasında Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamladı. Daha sonra İzmir'deki özel hastanelerde çalıştı.

Gültekin'in kendi internet sitesindeki biyografisinde de tıp eğitimi, uzmanlık süreci ve farklı hastanelerdeki çalışma dönemlerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

ÖZLEM GÜLTEKİN NERELİ?

Özlem Gültekin'in nereli olduğuna ilişkin kesin bir bilgi, verilen biyografik bilgiler arasında yer almıyor. Gültekin'in eğitim ve meslek hayatının önemli bölümünün İzmir'de geçtiği biliniyor.

VEFAT HABERİ KLİNİĞİNİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölüm haberi, sahibi olduğu kliniğin Instagram hesabından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Paylaşımda, “Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin’i kaybettik” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada cenaze töreninin 14 Ağustos 2026 Cuma günü ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde gerçekleştirileceği, cenazenin daha sonra Örnekköy Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.