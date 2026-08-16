Masterchef Türkiye’nin 2021 sezonunda şampiyon olan ve “Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı’nın 29 Temmuz 2026’da İstanbul Kilyos’taki evinde hayatını kaybetmesi gündeme geldi. Kaşıkçı’nın tek başına yaşadığı evde ölü bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Peki, Eren Kaşıkçı neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı? Eren Kaşıkçı kaç yaşında öldü? Detaylar...

EREN KAŞIKÇI ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI MI?

Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni konusunda hazırlanan ön otopsi raporunda ölüm nedeninin kalp krizi olarak değerlendirildiği bilgisi basına yansıdı. Sözcü kaynaklı haberde, Kaşıkçı’nın bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığının veya hayati tehlikeye yol açabilecek bir hastalığının bulunmadığı belirtildi.

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Eren Kaşıkçı’nın neden öldüğüyle ilgili kamuoyuna yansıyan son bilgi, ön otopsi değerlendirmesinde ölüm nedeninin kalp krizi olarak belirlendiği yönünde.

Kaşıkçı, 29 Temmuz’da Kilyos’taki evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. Kaşıkçı’nın ortağı Mikail B. tarafından evinde bulunmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 37 yaşındaki şefin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından cenaze kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve otopsi işlemi gerçekleştirildi. İlk aşamada ölüm nedeni kesinleşmiş olarak açıklanmazken, sağlık ekiplerinin ilk izleniminin kalp krizi yönünde olduğu aktarılmıştı.

Daha sonraki incelemelerle birlikte ön otopsi raporunda ölüm nedeninin kalp krizi olduğuna yönelik bilgi gündeme geldi. Bununla birlikte soruşturma kapsamında nihai Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya eklenmesi bekleniyor.

Kaşıkçı’nın ölümünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdürülüyor.

EREN KAŞIKÇI KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Eren Kaşıkçı, 37 yaşında hayatını kaybetti. Kaşıkçı, 29 Temmuz 2026’da İstanbul’un Kilyos bölgesinde tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.